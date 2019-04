Telegraful vorbitor Oameni buni, noi, ca tanara de tot civilizatiune urbana si, mai abitir, de-abia mijiti intr-o sparcaiala de economie de piata avem habitudini modeste si de inceput. Cum ar veni si ticurile astea haiducesti de baron localizat, de teleptual batator si datator de lumina, de om al legii si tocmelii etc. Tot aratam in prim-plan si […] Telegraful vorbitor is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

