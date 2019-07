Telegondolă în Bucureşti. Dan Cristian Popescu, viceprimar Sector 2: Soluţie "SF". E în discuţie ”Sectorul 2 este cel mai dens populat din aceasta țara. 11.000 de locuitori pe kilometru patrat. Am ajuns la un parteneriat cu Metrorex, dupa ce le-am cerut sa modernizeze stația de metrou Pipera, e o stație foarte veche. Daca inainte nu erau foarte mulți locuitori acum este a doua cea mai folosita stație. E o casuța veche, micuța. Am ajuns la un acord cu Metrorex, sa ne dea aceasta stație noua și in baza unui studiu sa o renovam și sa facem mai multe intrari pentru a ajuta locuitorii din zona”, a precizat viceprimarul Sectorului 2. In cadrul interviului acordat la DCNews, viceprimarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

