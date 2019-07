Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi conducatori auto care au tranzitat, vineri dimineata, Piata Petru Rares din municipiul Bistrita, in zona Palatului Administrativ, si care nu purtau centura de siguranta au fost opriti de catre politistii de la Rutiera si invitati sa testeze un simulator de accidente, pentru a nu fi amendati.…

- In timp ce plațile pe mobil caștiga incredere, Mastercard pune securitatea pe primul loc 74% din consumatorii din Europa Centrala și de Est (CEE) au indicat telefonul mobil ca metoda alternativa preferata de plata, arata un nou studiu Mastercard cu privire la folosirea serviciilor digitale in randul…

- Noul Cod Rutier 2019: Ce amenzi risca soferii daca vorbesc la telefonul mobil in timp ce conduc Noul Cod Rutier care a intrat in vigoare la inceputul anului 2019 prevede amenzi mult mai mari pentru cei care sunt prinsi vorbind la telefon in timp ce conduc masina. Astfel, pentru anul in curs, soferii…

- Au aparut primele imagini cu unul dintre cei care au detonat bombe in Sri Lanka. Acesta a fost susprins in momentul in care intra in biserica cu un rucsac uriaș in spate. Poliția a arestat 40 de...

- Vești bune pentru șoferii din vestul țarii. In viitorul apropiat, aceștia ar putea ajunge mai repede de pe autostrada la Aeroportul Internațional Timișoara. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca acest lucru va fi posibil dupa…

- Un șofer de troleibuz din București a fost filmat de un calator in timp ce conducea, dar in același timp era atent la telefonul mobil, pe care facea plați online. Dupa ce imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare, STB a anunțat ca șoferul va fi cercetat disciplinar. „Omul asta nu are…

- Un nou studiu sugereaza ca șoferii care folosesc telefonul mobil in timp ce conduc sunt mai periculoși ca șoferii beți la volan.Firma de analiza Zendrive a realizat un studiu pentru a vedea ce impact are la volan dependența de telefonul mobil, iar concluziile arata ca șoferii care folosesc telefonul…