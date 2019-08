Stiri pe aceeasi tema

- Informații bomba in cazul Luizei Melencu! Unul dintre numerele de telefon ale adolescentei a fost activat acum doua zile, pe Snapchat. Surse apropiate anchetei a dezvaluit ca, la DIICOT, a fost anunțata inclusiv adresa la care s-ar fi aflat cartela, mai exact, in județul Arad.

- Elena Dinca, sotia suspectului de crima din Caracal, le-a declarat anchetatorilor ce a gasit acasa la intoarcerea in tara si de ce a plecat la Arad, dupa doar o luna petrecuta in compania sotului sau.

- Bursa Alexandra Maceșanu pentru curaj! Cumpanașu da bani copiilor care lupta impotriva raului. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in urma cu trei saptamani in Caracal, va oferi 20 de burse anuale pentru tineri de liceu ”care se vor remarca prin curaj in fața crimei…

- Vezi marturia socanta a unei tinere care a reusit sa scape din mainile monstrului din Caracal VIDEO Femeia povestește ca Dinca a incercat sa o convinga sa urce in mașina lui, iar cand aceasta a refuzat a devenit violent. Mai mult, aceasta povestește ca a fost speriata de fizionomia lui Dinca dar și…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca „exista date ca exista o victima" intr-o padure de langa Caracal, insa nu se cunoaște identitatea acesteia, acest lucru urmand a fi stabilit dupa analiza ADN.

- Telefonul mobil al Alexandrei Macesanu a fost gasit de anchetatori in Caracal, a anuntat Romania TV citand surse judiciare. De asemenea, ar fi fost gasita si cartela telefonica folosita de fata de 15 ani inainte de disparitie, scrie rtv.net. Telefonul si cartela au fost gasite in locuri diferite intr-un…

- O parte dintre membrii familiei Dinca vor fi audiati de catre procurorii care au preluat cercetarile in cazul presupuselor crime de la Caracal, in care principalul suspect a fost deja arestat preventiv pentru viol si trafic de minori.

