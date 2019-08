Telefonul Luizei Melencu a fost folosit miercuri noapte. Declarațiile colegilor de clasă O colega a Luizei Melencu, tanara disparuta in luna aprilie, a semnalat familiei ca pe contul de WhatsApp al fetei a existat o activitate suspecta in noaptea de miercuri spre joi, 14 spre 15 august. Mai exact, la ora 0:56, Luiza a parasit grupul de WhatsApp in care discuta cu colegii ei, semn ca telefonul ei este folosit de cineva. Bunicul Luizei a transmis informația anchetatorilor care au contactat-o pe colega. ”A sunat o prietena a Luizei. Avea si un cont pe WhatApp si pana acum a fost activ contul, iar de aseara, de la ora 1,00, i-a sters contul. (n. red. – bunicul se refera la faptul ca la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- O colega de clasa si prietena buna a Luizei Melencu a semnalat familiei ca in noaptea de miercuri spre joi in grupul de WhatsAapp al clasei a aparut activitate pe contul prietenei disparute in 14 aprilie.

- Ion Cristoiu face o analiza a declarațiilor și documentelor oficiale din cazul Caracal, unde Gheorghe Dinca spune ca le-a omorat pe Luiza și pe Alexandra și ancheta a fost preluata de DIICOT central, potrivit Mediafax:„Eu am facut o cercetare, nu de teren pentru ca n-am putut sa merg pe teren…

- A fost gasit contul de Facebook al lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca le-a rapit, sechestrat, batut, violat, ucis și incendiat pe Alexandra și Luiza, cele doua tinere disparute la Caracal.

- Cea mai cunoscuta jurnalista din Romania pe investigațiile despre copii disparuți, Adriana Oprea, iși exprima opinia cu privire o dezbatere la zi in societate: e normal sa fie vandute cartele prepay 0763.931.765 – e numarul cartelei prepay de pe care joi, 25 iulie, la ora 10:30, mama Alexandrei a primit…

- Intr-o postare pe Facebook, Luiza scria: ”Bunicii, oameni cu argint in par și aur in inima”. Bunicul sau a sunat la 112 ca sa-i anunțe dispariția, la doua ore dupa plecarea nepoatei sale de acasa. ”Am sunat la 112, la ora 14:30. Ne-au trimis doua echipaje de poliție, la ora 17:00, ne-au luat…

