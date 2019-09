Mesajul este unul standard: ”Acum pot fi contactata pe mobil. Am devenit disponibila. You can now call me on my mobile. I am available”, este SMS-ul pe care bunicul Luizei Melencu l-a primit sambata noaptea la ora 3.30, conform Romania Tv.

Informația a fost confirmata și de mama Luizei Melencu care a afirmat, duminica, la Antena 3, ca telefonul fetei a fost din nou activ in urma cu o seara. ”Telefonul a fost localizat la Arad, dar nu s-a facut deloc aceasta investigație. S-a zis ca e la Arad, dar nu s-a facut nimic", a spus Monica Melencu, la Ediția Speciala moderata de Berta Popescu.