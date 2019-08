Telefonul Alexandrei, descoperit într-un parc din Caracal. Alexandru Cumpănaşu: Sunt lucruri strigătoare la cer "DIICOT a parut mai preocupat de starea mentala a lui DInca, ori au tras de timp, ori ii acopera pe altii, in timp ce noi o luam razna incercand sa aflam adevarul. Cred ca daca il tineau aici, foarte multe dintre pistele false nu mai apareau. Acest telefon al Alexandrei este o pista edificatoare, dar ar fi foarte important sa stim ce e in telefonul lui Dinca, nu in telefonul Alexandrei. Eu ma intreb de ce au iesit pe surse acele analize de la IML inainte de analizele genetice, fara sa fie informata familia prima data, din decenta. Nu ni s-a spus cu cine a vorbit Dinca, pe cine a sunat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu este extrem de revoltat pe faptul ca autoritațile stau pe loc de 9 zile. Apar tot felul de piste false, tot felul de informații cu privire la cele intamplate, dar Cumpanașu este de parere ca in telefonul lui Gheorghe Dinca se ascund lucruri care ar ușura…

- Surse apropiate anchetei de la Caracal spun ca telefonul mobil al Alexandrei a fost gasit de autoritați, potrivit Antena 3.Telefonul Alexandrei a fost gasit in parcul din orasul Caracal, acolo unde a fost gasita si cartela telefonica. Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri…

- Informații șoc - Anchetatorii iau astazi amprente de pe poarta `Casei Groazei` din Caracal, la mai bine de o saptamana de cand Alexandra Macesanu a disparut, informeaza Antena3.Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, a ajuns, astazi, la casa din Caracal unde le-ar fi ucis pe…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- Noi informații apar in cazul anchetei privind crimele din Caracal. Anchetatorii au descoperit in apropierea locului in care era ținuta Alexandra Maceșanu un buletin expirat al soției lui Gheorghe Dinca. Surse din randul anchetatorilor citate de Mediafax au precizat ca barbatul de 66 de ani, care a recunoscut…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX, anchetatorii identificand ramașițe umane arse langa apa. Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie.Sursele…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care se crede ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a anunțat ca anchetatorii au descoperit probe ADN ale nepoatei lui in mașina fostului mecanic auto din Caracal. Alexandru Cumpanașu a declarat pentru Antena 3 ca primele rezultate ale probelor ADN confirma faptul…