Stiri pe aceeasi tema

- Un scenariu terifiant vine din partea unui reputat medic stomatolog. Dinții gasiți in recipientul metalic din curtea lui Dinca sunt umani și provin de la doua persoane, susține medicul Sergiu Lazarev. Medicul a analizat fotografia prezentata de presa și crede ca este vorba de ramașițe de dinți care…

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, vicepremierul Mihai Fifor, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a fost un cumul de factori care a dus la tragedia de la Caracal. “E o eroare in zona poliției, in zona procurorilor, in zona judecatorilor, e eroare la 112”, a spus Fifor. Principalele declarații…

- Jurnalista Sorina Matei produce cutremur in randul anchetatorilor din cazul “Caracal”. Polițiștii au stat ore bune la ușa suspectului pe motiv ca procurorul nu le-a permis sa puna in executare mandatul emis de judecator. Sorina Matei publica o nota a Parchetului General in care arata ca se putea interveni…

- Apar detalii teribile in crimele de la Caracal. Criminalul ar fi incercat, imediat dupa rapirea celor doua adolescente, sa induca in eroare atat familiile celor doua, cat și autoritațile. Mai multe telefoane suspecte au fost primate de membrii familiilor celor doua fete. Alexandru Cumpanașu, președintele…

- Ipoteza șocanta in cazul unor adolescente disparute in județul Olt. Surse judiciare citate de Antena 3 susțin ca polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat-o la ocazie pe una dintre fete. Nu se știe deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu…

- Data alegerilor prezidențiale va fi 10 noiembrie pentru primul tur, iar pentru cel de-al doilea tur, 24 noiembrie, susțin surse din cadrul Autoritații Electorale Permanente, citate de Antena 3. „In urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila, am decisa ca data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, ca nu va mai candida pentru o functie de vicepresedinte al Partidului Social Democrat. Carmen Dan a precizand ca, in cazul in care Viorica Dancila va candida…