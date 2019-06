Telefon sustras de un minor, recuperat la scurt timp de politisti

In cursul zilei de ieri, politistii orasului Viseu de Sus au intervenit cu operativitate pe raza localitatii Moisei, dupa ce au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la comiterea unei talharii. Primele verificari efectuate au relevat ca persoane necunoscute au sustras prin smulgere telefonul mobil al unui copil de 11 ani, care se afla in fata unui centru comercial din localitate, informeaza IPJ Maramures. La scurt timp, investigatiile si cercetarile efectuate au dus la identificarea unui minor, care locuieste in Viseu de Jos, banuit de comiterea faptei. Telefonul mobil a fost recuperat si restituit…