- Evenimentul este unul important in peisajul comunitatii urbane si rurale si de traditie in acest teritoriu, realizand evaluarea gradului de sanogenitate orala, in deplina conexiune cu starea generala a pacientului. De la prima editie si pana in prezent, peste 40.000 de persoane din Iasi, dar si din…

- In perioada 1 ianuarie- 30 aprilie 2019, echipa medicala Peditel 1791 a preluat 23.610 apeluri, cu o medie de 197 apeluri/zi. Fata de perioada similara a anului 2018, in primele 4 luni din 2019... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Parintii unui copil de 2 ani si 8 luni din Iasi au depus la Politie o plangere penala pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului. Vizate sunt ingrijitoarele Cresei nr. 10 din Iasi, loc in care o serie de inregistrari audio facute publice au demonstrat ca infirmierele si asistentele…

- De multe ori pe patul de spital avem nevoie și de un altfel de sprijin, unul duhovnicesc. De aceea fiecare spital are și preoți de caritate in structura de personal. Am stat de vorba cu Marius Ciobanu, preot la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Mavromati, pentru a vedea care este rolul unui…

- Statul a platit in contul indemnizatiilor pentru cresterea copilului in luna ianuarie 2019 suma de 338,945 milioane de lei, scrie dcbusiness.ro. Valoarea medie a indemnizației a fost de 1.896,73 lei, conform Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Citeste si Bianca Dragusanu,…

- Situatie scandaloasa la o cresa din Iasi. Mai multe infirmiere au fost inregistrate in timp ce injura copiii, ii invata cuvinte obscene si chiar le jignesc mamele. Parintii au inceput sa aiba unele banuieli atunci cand cei mici au devenit, pur si simplu, ingroziti de ideea de a merge la cresa. Una dintre…

- Parintii unui copil de la o cresa cu program prelungit din Iasi au pus pe haina micutului un dispozitiv de inregistrare si au aflat astfel ca, la unitatea publica, copiii sunt expusi unui limbaj de maidan. Inregistrarile audio ar putea sta la baza unei plangeri penale.

- Pregatirea copiilor pentru clasa intai a devenit o adevarata provocare pentru parinti. In ziua de azi, cel putin cu jumatate de an inainte, parintii incep sa se preocupe de fiecare aspect.