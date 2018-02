Stiri pe aceeasi tema

- Ne plac supele și ciorbele, ne curața stomacul și se spune ca o ciorba calda alunga racelile primavaratice. Hidrateaza organismal și, uneori, ni-l racoresc,pe timp de vara, asta pentru ca unele ciorbe se consuma și reci, cum ar fi supa de roșii.

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- Beatrice Rancea s-a intors de curand la „carma” Operei din Iasi, unde este extrem de fericita. Artista spune ca ii este greu sa fie departe de casa si ca viziteaza Capitala foarte rar, dar ca merita acest efort pentru ca face ceea ce o pasioneaza cel mai mult. De asemenea, sotul ei, Doru Rancea, o sustine…

- Sase directori de rang inalt din serviciile secrete americane - inclusiv sefii CIA, FBI si NSA - afirma ca nu ar sfatui cetatenii americani sa foloseasca produse si servicii ale companiei Huawei din China, scrie cnbc.com .

- In Romania, se merge din ce in ce mai des la cinema. Acest mijloc de relaxare și de entertainment este tot mai agreat de toate categoriile de varsta: de la adolescenți pana la pensionari. Spre deosebire de mersul la teatru, filmele vazute la cinema au caștigat teren in ultimii ani.

- Proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta privind implementarea sistemului „RO - ALERT", de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, merge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil, in unanimitate, in Comisia pentru tehnologia informatiei, condusa de deputatul…

- Huawei ar putea aduce o premiera pentru piata smartphone-urilor. Este vorba despre un telefon cu trei camere foto principale. Daca informatii vehiculate de surse apropiate companiei chinezesti se confirma, ar putea fi primul producator care sa iasa pe piata cu un smartphone…

- Oferte eMAG la telefoane. Magazinul online emag.ro va ofera astazi numeroase reduceri la telefoane Huawei și Samsung, atat la modelele de elita, cat și la cele mai accesibile ca preț. Pentru a accesa lista cu oferte eMAG la telefoane, intrați aici. Mai jos, gasiți doua dintre…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Incredibil, dar adevarat! Desi a ajuns sa se antreneze de unul singur, dupa ce oficialii clubului Osmanispor l-au pus pe lista de transferuri, Raul Rusescu (29 de ani) a refuzat sa se intoarca in Liga I. Motivul este incredibil!

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate dintre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si de Neologie a propus o expresie care sa inlocuiasca, in limba…

- S-au implinit 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, “Luceafarul” poeziei romanești. Creația sa cu 98 de strofe a ajuns in World Records Academy (Academia Recordurilor Mondiale), ca fiind cel mai lung poem de dragoste.

- Majoritatea romanilor care aleg destinatii de vacanta peste hotare aleg sa calatoreasca cu masina proprie. Cu avionul ar putea economisi timp si bani, insa aleg sa nu depinda de programul de zboruri si de limita de bagaje. In noiembrie 2017, 1,4 milioane de persoane au iesit din tara, cu aproape 20…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Andreea Paul, Fondator și președinte INACO, a postat pe pagina personala de facebook un mesaj extrem de interesant despre cum am putea fi noi, romanii, in anul urmator si dupa, daca... am fi destepti ca...

- Romanii raspandiți in intreaga lume au șansa sa se intalneasca in noua lor țara, in noaptea dintre ani, cu artiștii lor preferați. Ca niciodata, mulți artiști iau drumul diasporei, pentru a le canta fraților de grai. Vacanța Mare și Vali Vijelie distreaza romanii la Londra Și la Londra se lasa cu chef…

- Cannabisul este, in continuare, cel mai cautat drog in Romania, iar Timișul este, alaturi de București și județul Constanța, in topul național al consumului și traficului de droguri. Sunt datele ultimului raport al Agenției Naționale Antidrog (ANA).

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia, arata Mediafax. Potrivit sondajului realizat de Cult Market Research, 6 ...

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia.

- Premierul a declarat, la Romania TV, ca in 2018 romanii ar trebui sa fie cu ochii pe Guvern, care va incerca sa demareze proiectele prevazute in memorandumul privind proiecte de transport in perioada 2018-2027. Tudose afirma ca este important ca oamenii sa vada escavatorul lucrand pe santiere, care,…

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia. Potrivit acestui sondaj, 6 din 10 respondenti vor fi acasa in noaptea dintre…

- Peste 75.000 de romani și-au petrecut in acest an Craciunul in diferite destinații de țara. Aceștia au cheltuit in jur de 15 milioane de euro pe cazare, masa și distracție, potrivit Federației Patronatelor din Turismul Romanesc. Romanii au cheltuit, in medie, 500 de lei pe sejur, pentru cazarea și mesele…

- Nici nu a trecut bine Craciunul, iar romanii se pregatesc deja pentru petrecerea de Revelion. Telefoanele patronilor de restaurante suna fara oprire pentru rezervari, iar in pietele din marile orase se lucreaza de zor pentru pregatirea scenelor pe care vor avea loc concerte in noaptea dintre ani. Romanii…

- Darren Cahill, australianul care o pregatește pe Simona Halep, a vorbit despre criticile la care e supus constant din partea fanilor romani ai liderului mondial, care ii reproșeaza ca nu reușește sa imbunatațeasca anumite particularitați din jocul romancei. "Priviți-va mai bine pe voi inșiva. Nu sunt…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere. In acest context, sefa Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana…

- Andra a avut un an incredibil, cu multe reusite care au insemnat un efort pe masura. Desi adesea dupa nopti nedormite, din cauza concertelor sau pentru ca are doi copii acasa, iar mamele stiu ce inseamna asta, Andra a filmat pentru emisiunile Romanii au talent si Vocea Romaniei Junior , a lansat 4 single-uri…

- Solstitiul de iarna este unul dintre cele patru mari momente astronomice ale anului. Solstitiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta si noaptea cea mai lunga. Ca in fiecare an, acesta are loc pe 21 decembrie. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este…

- Majoritatea romanilor prefera si in acest an sa isi petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse, iar numarul celor care aleg sa plece intr-o vacanta in perioada Sarbatorilor de iarna este in crestere, au precizat pentru…

- Conform unei analize Vola.ro, romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania – Sicilia și Bologna. Și destinațiile din Romania au fost solicitate,…

- Alex Barbu, blogger gadgetandstyle.ro, s-a alaturat emisiunii 24 IT pentru a prezenta metoda lui nemaipomenita de a putea folosi telefonul și atunci când purtam manuși. De asemenea, am testat o alta camera 360 de grade. Puteți vedea ce fotografii am reușit sa facem pâna…

- Cat banii cheltuie romanii pe cadourile de Craciun. LISTA preferintelor O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…

- LIBERE DECEMBRIE 2017. Anul acesta romanii vor beneficia de vacanta prelungita de Sarbatori. Pe langa liberele de Craciun si Revelion, adica 25 - 26 decembrie si 1 si 2 ianuarie, bugetarii ar putea beneficia de alte trei zile libere. Potrivit unui proiect de HG citat de Prolex, 27, 28 si 29 decembrie…

- Toti romanii asteptau acest anunt care parea ca nu mai vine. Ei bine, ministrul de Interne, Carmen Dan a anuntat ca aderarea noastra la spațiul de libera circulație va fi facut, in sfarșit. Carmen Dan a aratat ca Romania merita sa adere la Schengen avand in vedere modul corect de punere in aplicare…

- Romanii sunt din ce mai dornici de evenimente inedite pentru a marca momentele importante din viata lor, iar nuntile organizate pe plaja sunt un trend in crestere in randul acestora. Ioana Selner, fondatoarea Nunta pe plaja ne-a povestit ce destinatii prefera romanii si ce buget aloca pentru asemenea…

- Regele Juan Carlos al Spaniei este primul oaspete strain de rang inalt care a ajuns astazi, la Bucuresti pentru funeraliile ultimului si celui mai longeviv rege al Romaniei. Romanii au facut noapte alba la capataiul regelui. Sunt deja aproape 20 de mii de oameni care si-au luat ramas bun de la Majestatea…

- Campania „Romani pana la moarte” a scos in evidenta o serie de probleme grave cu care se confrunta romanii plecați la munca in strainatate, dar si familiile lor. Documente pierdute, corpuri abandonate in morgi, saracie si nepasare sunt printre situațiile intalnite la multe dintre cazurile descrise pe…

- Peste 84% dintre romani asociaza sarbatorile de sfarsit de an cu bradul si instalatiile de lumini, iar 78% asculta muzica specifica acestei perioade, potrivit unui studiu de specialitate, remis joi AGERPRES . Din sondaj mai reiese ca 72% dintre romani aleg sa-si petreaca timpul liber cu cei dragi in…

- Peste 84 dintre romani asociaza sarbatorile de sfarsit de an cu bradul si instalatiile de lumini, iar 78 asculta muzica specifica acestei perioade, potrivit unui studiu de specialitate, citat de AGERPRES. Din acelasi sondaj mai reiese ca 72 dintre romani aleg sa si petreaca timpul liber cu cei dragi…

- Industria bunurilor de larg consum a crescut valoric cu aproape 6% in primele 9 luni ale anului, in conditiile in care cumparaturile au crescut in valoare, insa frecventa vizitelor in magazine a ramas similara cu cea din 2016, arata un studiu al GfK. Comertul modern domina in continuare…

- Romanii prefera timpul liber in locul slujbei bine platite Romanii iși doresc sa caștige mai mult timp personal in loc de bani și nu mai sunt mulțumiți de ce le ofera de obicei angajatorii, conform primului studiu național complex care masoara tendințele in stilul de viața in 2018. 55% sunt dispuși…

- Chiar daca piata muncii trece printr-o criza de proportii(meseriasii au plecat peste hotare sa castige bani, iar patronii cauta cu disperare personal calificat) peste jumatate dintre angajatii romani prefera sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care le poate oferi mai mult timp liber. Chiar…

- Par sa apara schimbari in comportamentul romanilor, arata un studiu al Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research. Acesta lanseaza primul studiu national complex care masoara tendintele in stilul de viata al romanilor in 2018, datele fiind colectate timp de un…

- In timp ce majoritatea producatorilor prefera sa pastreze o rama mai subtirie pentru a nu decupa ecranul in partea de sus, Apple si Essential au ales calea mai grea: realizarea unui display cu forma neobisnuita. Daca ultimele informatii descoperite de comunitatea XDA-Developers se adeveresc, Huawei…

- Romanii sunt mari consumatori de oua, arata un studiu realizat de compania Agricola in luna noiembrie a acestui an. Opt din zece consuma oua saptamanal, iar cei mai multi dintre ei (39%) consuma intre trei si sase oua pe saptamana. 14% dintre cei chestionati consuma oua zilnic si doar unu din zece romani…

- La jumatatea anului, în România se înregistrau 22,2 milioane de cartele active de servicii de telefonie mobila. O cifra care o depașește cu mult pe cea a populației totale, unde sunt contorizați și nou-nascuții, care, evident nu utilizeaza telefonul. Chiar daca toți românii…