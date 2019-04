Telefoanele vor avea obligatoriu aplicația RO-ALERT pentru avertizarea populației - proiect Guvern Guvernul se pregatește sa adopte, prin ordonanța de urgența, implementarea sistemului de avertizare a populației in situații de urgența RO-ALERT. Principalele prevederi din proiect: Mesajele RO-ALERT sunt de interes public, gratuite și au caracter de recomandare pentru persoanele aflate in zone amenințate de manifestarea unor situații de urgența. Mesajele RO-ALERT conțin recomandari pentru adoptarea unui comportament care sa asigure autoprotecție persoanelor aflate intr-o zona vizata de manifestarea unei situații de urgența, in funcție de specificul acesteia.Nerespectarea recomandarilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

