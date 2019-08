Filmarea sau fotografierea de catre un sofer in timpul mersului se va interzice cu desavarsire. Un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice va fi adoptat in sedinta de luni a Guvernului. Proiectul prevede noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau The post Telefoanele, interzise la volan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .