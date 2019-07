Telefoane suspecte primite de familiile adolescentelor ucise Apar detalii teribile in crimele de la Caracal. Criminalul ar fi incercat, imediat dupa rapirea celor doua adolescente, sa induca in eroare atat familiile celor doua, cat și autoritațile. Mai multe telefoane suspecte au fost primate de membrii familiilor celor doua fete. Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei care este unchiul adolescentei de The post Telefoane suspecte primite de familiile adolescentelor ucise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un dialog incredibil dintre tatal Alexandrei, fata de 15 ani, despre care se crede ca a fost ucisa și arsa in Caracal și polițiștii din oraș, a fost relatat de Alexandru Cumpanașu, unchiul tinerei. Oamenii legii i-au spus tatalui fetei ca e bun de plata daca aceasta "s-a incurcat cu vreunul"."Șeful…

- Detalii infioratoare ies la iveala in cazul fetei disparute in Caracal, care ar fi fost ucisa si dizolvata in acid. Victima Alexandra Mihaela Macesanu este nepoata lui Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei.

- Detalii infioratoare ies la iveala in cazul fetei disparute in Caracal, care ar fi fost ucisa si dizolvata in acid. Victima Alexandra Mihaela Macesanu este nepoata lui Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, anunța adevarul.ro .Intr-un interviu acordat Stirilor…

- Alexandra Mihaela Macesanu, victima criminalului din Caracal, este nepoata lui Alexandru Cumpanașu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei. Discuția victimei din Caracal cu poliția. Intr-un interviu acordat Știrilor ProTV, Alexandru Cumpanașu a povestit ce a vorbit victima la…

- Detalii infioratoare ies la iveala in cazul fetei disparute in Caracal, care ar fi fost ucisa si dizolvata in acid. Victima Alexandra Mihaela Macesanu este nepoata lui Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, anunța adevarul.ro.Intr-un interviu acordat…

- Doua fete au fost ucise cu sange rece dupa care au fost tranșate și incendiate. Unul dintre cele mai grave cazuri de omor din ultimele decenii din Romania. Este vorba despre Mihaela Luiza Melencu, eleva la Liceul Tehnic „Costin D. Nenitescu“ din Craiova, care a disparut la jumatatea lunii aprilie și…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…