- Serviciul Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva anunța oprirea miercuri, 10 aprilie 2019, a Telecabinei care faciliteaza accesul pe Cetatea Devei. Telecabina aflata in administrarea Serviciului Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva va fi oprita o zi, pentru lucrarile…

- Tinerii care sunt interesati sa participe in calitate de cavaleri sau domnite la activitatile desfasurate de Asociatia Ordinul Cavalerilor de Hunedoara (AOCH) la Castelul Corvinilor sau la diverse festivaluri cu tematica medievala din tara se pot prezenta sambata si duminica in curtea monumentului istoric,…

- Intrarea in cetatea dacica Sarmizegetusa Regia din judetul Hunedoara va fi gratuita in urmatoarea perioada. Decizia a fost luata dupa ce in urma cu cateva zile o portiune de drum s-a surpat, iar accesul spre sit a fost restrictionat. Astfel, turistii trebuie sa parcurga pe jos 4 kilometri…

- Se asteapta avizul ISCIR Telecabina care urca pe Dealul Cetatii Deva a fost reparata de o echipa de specialisti veniti din Austria, pentru punerea in functiune a echipamentului fiind nevoie acum de o verificare si de avizul ISCIR pentru ca autoritatile sa fie sigure ca nu vor fi probleme de siguranta…

- Omul de afaceri Veaceslav Platon, care este deținut in Penitenciarul nr. 13 din Chișinau, a ținut sa vina cu un mesaj pe pagina sa de Facebook privind „motivul demisiei” fostului g evernator al BNM, Sergiu Cioclea , dar și despre „o noua frauda bancara, in spatele careia ar sta Vlad Plahotniuc”.

- Turistii nu pot urca miercuri, 16 ianuarie, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, dupa ce telecabina care face legatura dintre Balea Cascada si Balea Lac a fost oprita din cauza vantului prea puternic, potrivit cabanierilor din zona, precizeaza dcnews.ro . Vantul bate cu…