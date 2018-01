Stiri pe aceeasi tema

- Pablo Llarena, judecator al Curtii Supreme spaniole, a respins cererea Procurorului General de a emite un mandat european de arestare impotriva fostului presedinte al Generalitat, Carles Puigdemont, potrivit Rador care citeaza Rai News si Le Soir.

- Firma Tel Drum SA AYi-a cerut insolvenAa A®n instanAAƒ, printr-o cerere depusAƒ A®n data de 17 ianuarie la Tribunalul Teleorman, potrivit portalului instanAelor de judecatAƒ. CoincidenAAƒ sau nu, A®n aceeaAYi zi procurorii DNA au anunAat extinderea urmAƒririi penale.

- Pretorul sectorului Centru, Oleg Poiata si-a depus cererea de demisie. Acesta a facut publica decizia pe pagina sa de Facebook. Poiata a solicitat ca raportul sau de lucru sa fie incheiate din data de 22 ianuarie.

- Cei care vor sa faca o astfel de solicitare și sa-și construiasca o casa pe un teren primit gratuit de la primarie trebuie sa aiba varste cuprinse intre 18 și 35 de ani. Totodata, tinerii nu trebuie sa dețina casa sau teren. Cererea de atribuire a terenului se face la consiliul local. [citeste…

- Instanța a amanat din nou luarea unei decizii privind cererea de intrare in faliment a clubului Pandurii, iar gruparea de fotbal gorjeana a primit 2 luni de ragaz pentru a mai spera la continuarea activitații. Pe plan sportiv, Bogoi and Co. respira momentan ușurați și spera sa termine campionatul…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate.

- Kingston Digital Europe Co LLP, companie afiliata Kingston Technology Company Inc., cel mai mare producator independent de memorii, a anunțat lansarea Nucleum, un hub USB Type C 7-în-1. Nucleum este hub-ul ideal pentru noile MacBook-uri, pentru ca ofera porturi USB-C și USB-A suplimentare,…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT din Ucraina, Mykhailo Labutin, ce trebuia judecata vineri la Curtea de Apel Suceava, a fost amanata, iar instanta a stabilit un nou termen pentru 12 ianuarie, a declarat pentru…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avind ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "I.S.…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- E sarbatoarea in tabara lui nea Marin, in cea de-a treia zi de Craciun. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt vedetele care au poposit in zona Rucar - Bran, acolo unde 30 de copii proveniți din medicii sociale defavorizate iși petrec prima vacanța…

- Activitatea din industrie a consemnat o crestere incetinita in noiembrie, volumul productiei ajungand la 62 de puncte, fata de 61 de puncte in octombrie si 64 in septembrie, potrivit datelor Barometrului Industrial – un sondaj efectuat in randul managerilor din industrie realizat de IRSOP si Facultatea…

- Gimnasta Larisa Iordache si-a depus actele pentru renta viagera, incepand cu data de 1 ianuarie. Ea a suferit o ruptura de tendon ahilian, chiar inaintea CM din Canada, si a suferit intre timp doua operatii, fiind in recuperare in urmatoarele sase luni.

- Fabrica de incaltaminte Clujana a depus o cerere de intrare in insolventa catre Tribunalul Cluj. Clujana traverseaza o perioada delicata, dupa ce a pierdut reesalonarea ratelor la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Mai mult, Fiscul a anuntat ca va scoate la vanzare mai multe spatii si…

- Lipsa de viziune a autoritaților locale impovareaza bugetul public al municipiului cu aproape doua milioane de euro, in situația in care Primaria Tg-Jiu va decide sa cumpere Casa de Cultura de la lichidatorul judiciar. Paradoxal, in urma cu opt ani, tocmai Direcția Publica de Venituri din cadrul…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca autorizatia pentru rezervarea locului de parcare se reinnoieste automat pentru anul 2018, daca taxa aferenta anului 2017 este achitata. Reprezentantii SPIT Constanta mentioneaza ca persoanele care nu doresc reinnoirea acesteia trebuie…

- Zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate de catre Guvern ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat…

- USR a depus 270 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe 2018, cele mai multe vizand investiții in infrastructura, sanatate și educație, a declarat, luni, deputatul USR Claudiu Nasui. "Am depus 270 de amendamente care privesc textul legii și anexele. În general,…

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- In zilele de 9 și 10 decembrie 2017 intre orele 10 și 20, Asociația Be You organizeaza turneul internațional de Post-ul Show baschetbalistic la Targoviște in 9 și 10 decembrie! Intrare libera apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Și-au anunțat desparțirea pe 6 august, insa romanticii au sperat la o impacare in cazul celor doi, mai ales ca acum cateva luni au anunțat ca merg impreuna la terapie. Ei bine, adevarul e ca decizia de separare a fost una irevocabila, iar cei doi au ajuns la divorț. Actorul de 38 de ani a fost cel care…

- Guvernul va ignora anul viitor cererea Comisiei Europene de a respecta obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), care prevede un deficit de 1% si va amana ajustarea structurala anuala de cel puțin 0,8% din PIB din 2018, potrivit unui proiect de buget pe anul viitor citat de Profit.ro . Deficitul bugetului…

- Parlamentatul PSD Mihaela Hunca, secretar al Comisiei pentru invațamant, știința, tineret și sport din Camera Deputaților a propus Guvernului realizarea unui sistem informatic pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de universitați cu cererea de pe piața muncii.

- Deputatii USR au depus, vineri, 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta, anunta un comunicat al formatiunii.

- In 2014, dupa ce autoritațile romane au depus, la UNESCO, o cerere prin care solicitau ca faimoasele opere ale lui Constantin Brancuși de la Targu Jiu, reunite in ”Ansamblul Sculptural”, sa devina patrimoniu al umanitații, forul mondial, vazand starea monumentelor, desființa, pur și simplu munca marelui…

- Minprest Serv Rovinari și TPSUT Mehedinți s-au inscris la licitația privind inființarea unei plantații de salcam pe o suprafața de 60 de hectare de halda, in zona Rovinari Est. Gabriel Giorgi spera ca Minprest Rovinari sa fie desemnata caștigatoarea contractului de impadurire. Directorul…

- Noii primari desemnati prin vot la alegerile partiale organizate la Pantelimon si Baraganu s au adresat instantelor competente in vederea validarii mandatelor castigate pe 5 noiembrie 2017. Dosarele au fost inregistrate de Costel Armasescu, noul primar PNL de la Pantelimon, si Magdalena Neague, primarul…

- Eugen Preda (FOTO), barbatul condamnat la 12 ani de inchisoare pentru furt de arme dintr-o unitate militara de la Ciorogarla, ar putea scapa de inchisoare in baza recursului compensatoriu. In prezent, el se afla in Penitenciarul Focșani, potrivit news.ro. Cererea de liberare condiționata a…

- In Rusia a fost interzisa livrarea a circa 20 de tone de prune din Moldova, relateaza NOI.md. Astfel, potrivit Serviciului Rosselhoznadzor, pe 14 noiembrie, experții din cadrul Direcției pentru regiunile Oriol și Kursk ale Rosselhoznadzor, in timpul controlului fitosanitar de carantina efectuat la punctul…

- Curtea de Apel București discuta joi cererea torționarului Alexandru Vișinescu de intrerupere a executarii pedepsei. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Cererea lui Alexandru Vișinescu de intrerupere a executarii…

- Directia de Asistenta Sociala Arad aminteste ca „cererile si declaratiile pe propria raspundere au inceput sa se depuna incepand cu data de 16.10.2017, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018, in cazul in care nu vor interveni modificari ale legislației. Acordarea ajutorului pentru…

- Compania aeriana olandeza KLM va împarți sloturile sale de zbor de pe aeroportul Schiphol (Amsterdam) cu compania aeriana de marfa ruseasca Air Bridge Cargo (ABC), dupa ce Moscova a amenințat ca va interzice olandezilor accesul in spațiul aerian al Rusiei, transmite paginaderusia.ro …

- Romica Parpalea a depus sesizarea la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), dupa ce ministrul Carmen Dan a mers la sediul aceleiasi unitati de parchet pentru a reclama faptul ca barbatul a santajat-o. „Am sa demonstez procurorilor mecanismul…

- Proiectul de buget pentru 2018 ar urma sa fie depus la Parlament in luna noiembrie si, cel mai probabil, adoptat la finele aceleiasi luni sau in primele zile ale lunii decembrie, a declarat luni seara presedintele PSD, Liviu Dragnea conform Agerpres.ro. Am discutat, deja, de saptamana trecuta si in…

- Deputatul comunist Vasile Panciuc si-a depus mandatul. Informatia a fost confirmata de colega sa de partid Elena Bodnarenco.Cererea lui Panciuc urmeaza sa fie aprobata de Parlament. Alesul nu a raspuns la telefon pentru a comenta plecarea sa din PCRM.

- În Maramures, Bucovina, Mehedinti si Banat se fumeaza cele mai multe tigari fara a se plati taxe la stat. Piata tutunului de contrabanda a scazut usor în toamna, însa se mentine la cote ridicate. Piața neagra a țigaretelor a scazut în luna septembrie la 15%, cu un punct…

- Curtea Suprema de Justitie a stabilit data la care urmeaza a fi examinata cererea de recurs a fostului prim-ministru Vlad Filat. Potrivit INFOTAG, care citeaza surse din cadrul CSJ, Curtea va decide pe 12 decembrie în privinta admisibilitatii recursului în anulare, depus de avocati.…