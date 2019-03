Tel Drum a vandut vila PCR din Turnu Magurele la pret de apartament catre firma lui Dragnea Jr

Societatea Tel Drum a vandut in ianuarie 2018 mai multe imobile firmei Zooveg 2010 SA, in prezent Nutrelo Group, controlata de Stefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD. Datele apar in raportul realizat de administratorul judiciar, publicat pe 4 martie 2019.



Printre bunurile cumparate este si fosta casa de protocol a PCR, care se afla pe un domeniu impresionant, inconjurat de pomi ce tin interiorul departe de ochii oamenilor.



Administratorul judiciar a verificat "transferurile patrimoniale din cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolventa" facute de Tel Drum.…