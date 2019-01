Teja = 1/6 din Rednic » FCSB are cel mai neexperimentat antrenor din Liga 1

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa esecul numit Nicolae Dica, un tehnician adus din liga a treia, latifundiarul din Pipera a batut palma cu Mihai Teja (40 de ani), cel care s-a remarcat ca asistent al lui Rednic, iar ca principal are un CV modest.

- Hermannstadt a castigat derby-ul judetului Sibiu, cu Gaz Metan Medias, scor 2-0, si s-a apropiat la trei puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de echipa lui Mihai Teja. Tatar si Stoica au marcat pentru formatia nou-promovata.

- FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu Dinamo, 1-1 (1-1), sambata seara, pe teren propriu, la Targu Mures, intr-o partida din 19-a a Ligii I de fotbal. Dinamo a deschis scorul prin Sergiu Hanca (9), dar...

- "Tati" a preluat-o din mers pe promovata Hermannstadt, dar a facut o treaba nemaipomenita: 13 puncte in 6 meciuri, adica 72,2 la suta din cele puse in joc. Și e pe 2 in ierahia randamentului, inaintea multor nume consacrate. ...

- Invitat la GSP LIVE, fostul dinamovist Bogdan Patrașcu, care a evoluat pentru "caini" in sezonul 2010-2011, a vorbit despre situația complicata in care a ajuns fosta sa echipa, care se zbate in mediocritate in Liga 1. VIDEO cu declarațiile lui Patrașcu despre Dinamo "Mie mi s-a spus ca trebuie sa plec…

- Mihai Teja, antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaș, a vorbit despre remiza obținuta de echipa sa pe terenul lui Dinamo, 1-1. "Am fost egalati la ultima faza, va dati seama ca e destul de greu. Dar eu vreau sa-mi felicit jucatorii pentru ca au jucat bine, au avut atitudine buna. Le-am ridicat moralul,…

- Dan Alexa a analizat pentru Gazeta Sporturilor derby-ul de duminica și anunța ca in acest moment echipa lui Dica e la pamant mental, iar Dinamo trece prin cea mai neagra perioada, dar ca Rednic ii poate redresa pe "caini". A caștigat eventul cu Dinamo și a fost dorit insistent de Gigi Becali și MM Stoica…

- Dinamo continua campania de transferuri și este aproape de a rezolva a treia mutare a zilei, dupa portarul Logan Bailly (32 de ani) și fundașul dreapta Sebastien Locigno (23). (Detalii AICI) Dinamo a negociat cu Naser Aliji, un fundaș stanga albanez. Echipa alb-roșie și jucatorul de 24 de ani au ajuns…