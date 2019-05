Instalatie interactiva cu efect de levitatie ce poate fi controlata cu ajutorul semnalelor neuro-electrice ale utilizatorilor, aspiratorul inteligent cu sistem unic de cartografiere, solutii smart home ce permit ajustarea temperaturii ambientale de la distanta, sunt doar cateva dintre inovatiile in materie de tehnologie de ultima ora ce pot fi admirate si testate la cea de-a IV-a editie a Bucharest Tech Week, organizata in acest week-end, in Piata Universitatii din Capitala.



