Tehnologie pentru cei cu deficiente: Cum sa "auzi" si sa "vezi" prin smart tech

Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea cat mai eficienta și la costuri cat mai scazute a locuinței constituie o provocare pentru specialiștii in domeniu. Identificarea unor soluții inovative și care sa ii ofere unei centrale pe peleți (pe https://www.qmag.ro/centrale-pe-peleti... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comunitatea furnizorilor de servicii de telecomunicații grupați in Asociația Naționala a Internet Service Providerilor din Romania (ANISP) transmite un comunicat de presa in care critica extrem de dur celebra OUG privind ”taxa pe lacomie”. Companiile au cerut Avocatului Poporului sa sesize CCR, iar…

- Dupa o activitate intensa consemnata in 2018, doar 42% dintre companiile din tehnologie, mass media și divertisment și telecomunicații (TMT) intenționeaza sa programeze fuziuni și achiziții (M&A), in urmatoarele 12 luni, conform studiului EY Global Capital Confidence Barometer (CCB), potrivit…

- Companiile romanesti au nevoie imediata de investitii in solutii pentru cresterea afacerilor, pornind de la simple website-uri de prezentare, pana la solutii integrate ERP, CRM sau WMS care sa permita gestionarea eficienta nu doar a operatiunilor...

- Companiile inovative din Romania pot accesa fonduri europene in valoare totala de 28 milioane euro de la Early Game Ventures, un nou fond de investitii cu capital de risc (venture capital), care va investi maxim 3,5 milioane euro per firma si 200.000 euro in cazul start-up-urilor.

- de 400 000 de euro in cadrul competiției „RO SMART in Țara lui Andrei” OMV Petrom a desemnat caștigatorii competiției „RO SMART in Țara lui Andrei” prin care 10 proiecte de educație, sanatate și infrastructura vor avea acces la fonduri de finanțare totale de 400.000 de euro. De asemenea, proiectele…

- Companiile care au implementat solutii de tip RPA (Robotic Process Automation) sustin in proportie de 95% ca tehnologia le-a imbunatatit productivitatea, potrivit celei de-a patra editii a studiului Deloitte Global Robotics, care analizeaza tendintele pietei si practicile emergente in folosirea de roboti…

- Fostul comisar european pentru extindere Gunter Verheugen a atacat de la Bucuresti nivelul de birocratie la care a ajuns Uniunea Europeana: Nu inteleg de ce face Bruxelles-ul reguli pentru o brutarie din Bucuresti, sunt multe reguli de care nu avem nevoie.