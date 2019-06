Tehnologie care poate schimba sistemul financiar, considerată blockchain. Ce spune ASF "Pentru toti cei informati, blockchain este tehnologia viitorului. Apar in mod practic natiuni e-nation, cum este Estonia, se vorbeste la nivelul UE de e-union bazata pe blockchain. ASF este un promotor al acestei tehnologii, ca o solutie de a aduce noi servicii si produse pentru consumatorii non-bancari, pentru o experienta mai buna pentru clienti la costuri mai mici. Aceasta tehnologie va sustine o piata mai stabila in care drepturile si interesele consumatorilor pot fi mai bine reprezentate", a spus Rangu, intr-o declaratie remisa AGERPRES. In opinia acestuia, InsurTech Hub al ASF… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

