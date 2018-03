Stiri pe aceeasi tema

- Pretutindeni, tehnologii precum cloud-ul și Inteligența artificiala (AI) ajuta companiile de orice dimensiune sa se dezvolte și sa inoveze mai mult ca niciodata. Cu toate ca începerea și dezvoltarea unei afaceri poate fi o experiența extrem de satisfacatoare și profitabila, ea necesita perseverența,…

- Volvo considera ca industria auto trebuie sa mearga inainte cu precauție in domeniul mașinilor autonome și insista ca tehnologia reprezinta cel mai promițator raspuns pentru reducerea numarului de accidente.

- Pretutindeni, tehnologii precum cloud-ul și Inteligența artificiala (AI) ajuta companiile de orice dimensiune sa se dezvolte și sa inoveze mai mult ca niciodata. Cu toate ca inceperea și dezvoltarea unei afaceri poate fi o experiența extrem de satisfacatoare și profitabila, ea necesita perseverența,…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, marti, dupa victoria cu 1-0, din amicalul cu Suedia, ca nationala Romaniei a facut un meci mai bun decat in Israel, unde s-a impus cu 2-1, tot intr-o partida de pregatire."Un meci complet din punctul meu de vedere, pe un teren foarte greu, impotriva…

- Florin Andone, cel mai bun de la Deportivo la Coruna in luna februarie: ”Vom lupta pana la sfarșit”. Atacantului roman Florin Andone i-a fost inmanat marti premiul de cel mai bun jucator al clubului de fotbal Deportivo La Coruna in luna februarie, potrivit site-ului gruparii galiciene la care evolueaza…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat luni ca starea gazonului de pe stadionul din Craiova este una proasta si ii dezavatanjeaza pe jucatorii nostri in amicalul de marti, 27 martie, cu echipa Suediei, care are jucatori masivi, majoritatea de peste 1,89-1,93…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Ion Țiriac și relația sa cu Securitatea este unul din subiectele importante ale celui de-al doilea numar al revistei Evenimentul Istoric. Numeroase documente inedite sunt publicate in acest numar, care se gasește incepand de vineri la toate punctele de difuzare a presei din țara.

- Intr-o industrie care se concentreaza intens pe dezvoltarea masinilor electrice, exista producatori care cred ca viitorul va fi reprezentat, in cele din urma, de masinile pe hidrogen. E o perioada in care inca se fac teste, se dezvolta aceasta tehnologie. Iar concluziile se tin acolo, la sertar. Pentru…

- Incepand de maine, cugirenii pot scapa gratuit de aproape orice fel de deseuri, ca umare a inființarii unui punct de colectare selectiva amenajat de Primaria orașului Cugir la fosta remiza de pompieri situata pe str. Viitorului nr. 2. Realizat la initiativa primarului, Adrian Teban punctul de colectare…

- Meciul amical al nationalei Romaniei cu Suedia va avea un buget de 284.000, acesta fiind aprobat in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF, au declarat pentru News.ro surse din cadrul federatiei.Pentru meciul amical cu nationala Israelului, bugetul a fost stabilit la 185.000 de euro.…

- Fenomenul de manipulare a kilometrajului masinilor, care a luat amploare in Europa, ar putea fi oprit prin folosirea tehnologiei blockchain din spatele criptomonedei bitcoin, considera Mihai Cune, antreprenorul care a dezvoltat o platforma pentru verificarea istoricului masinilor second-hand.…

- Echipa nationala a Romaniei a sustinut marti un antrenament pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data intregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia.…

- Consultarile intre inalti oficiali ai Coreei de Nord si Suediei, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata la Stockholm fara anuntarea unui progres concret privind un posibil summit Trump-Kim, noteaza AFP. Intalniri si convorbiri telefonice la varf s-au succedat incepand…

- Mai puțin cunoscuta la noi, insa adoptata cu succes la scara larga in țari precum Suedia, Germania, Franța, Elveția, Norvegia, tehnologia pompelor de caldura geotermale reprezinta mai mult decat un trend, este o realitate la nivel mondial.

- Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, considerat mana dreapta a presedintelui Viktor Orban, a fost fotografiat si filmat in cadrul mai multor excursii de vanatoare costisitoare. Potrivit documentelor puse la dispozitie de catre organizatorii expeditiilor ziarului Magyar Nemzet , acesta obisnuieste…

- Romania creste pe harta globala a tehnologiei. Compania de robotica software UiPath a devenit primul “unicorn” romanesc la inceputul lunii martie 2018, dupa ce, in decembrie 2017, compania de securitate cibernetica Bitdefender era evaluata la 600 milioane de dolari, in urma achizitiei…

- Dezbatere pe tema egalitatii de gen in media si tehnologia informatieiei Foto: Arhiva. Parlamentul European organizeaza astazi, la Centrul Cultural ARCUB din Bucuresti, o dezbatere pe tema egalitatii de gen în media si tehnologia informatiei. Se vor analiza prevederile legislative specifice,…

- Kaufland va subvenționa incarcarea mașinilor electrice la Cluj Facilitatea de incarcare gratuita a automobilelor electrice va fi posibila in hipermarketurile Kaufland din cartierul Maraști din Cluj-Napoca și din Turda. Compania Kaufland România va suporta toate costurile de alimentare ale…

- Cursa WizzAir Bucuresti - Malmo, care ar fi trebuit sa decoleze vineri seara de pe Aeroportul Otopeni, a plecat cu o intarziere de peste 24 de ore spre aeroportul din Suedia, unde alti pasageri romanii asteptau de mai bine de o zi sa se poata intoarce in tara, scrie Ziare.com.

- Galaxy S9 si S9+ au fost dezvaluite oficial cu o zi inainte de startul Mobile World Congress 2018 la Barcelona, iar noi am avut placerea in cadrul evenimentului de a sta de vorba cateva minute cu Cristian Cojocaru, seful diviziei telecom din cadrul Samsung Romania. Am discutat despre noile tehnologii…

- Captura uriașa de cocaina intr-un port din Olanda. Poliția din Antwerp a descoperit 4 tone si jumatate de cocaina adusa din Columbia, in valoare de 170 de milioane de euro.Cocaina a fost descoperita intr-un container in care trebuiau sa fie transportate banane.

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47), Kazahstan (locul 51), Rusia (locul 53) sau Botswana (locul 62).…

- In ultimele 24 de ore s-au semnalat efecte ale ninsorii si vantului puternic in 10 localitati din 7 judete, constand in derapaje usoare ale masinilor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restrictii rutiere pe anumite sectoare de drum sau arbori doborati de vant.

- Gheorghe Hagi, tehnicianul Viitorului, a fost doar zambete la finalul meciului caștigat de campioana en-titre pe terenul lui Poli Iași, 1-0. Acesta a glumit la conferința de presa și i-a rugat pe jurnaliști sa nu-l mai catalogheze drept "rege". "V-am spus sa nu-mi mai ziceți ca sunt rege. Un rege nu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Cea mai mica prințesa din Suedia a implinit, zilele trecute, patru ani, motiv pentru care a fost mare sarbatoare in familia regala. Ulterior, Casa Regala Suedeza a dat publicitații cateva portrete oficiale cu micuța. Prințesa Leonore a implinit 4 ani Fiica Prințesei Madeleine și a lui Christopher O`Neill…

- Suedia domina in competitia de curling, atat la feminin cat si la masculin, dupa partidele de sambata, la JO de iarna de la PyeongChang. In intrecerea feminina, Suedia a invins cu 8-7 Elvetia, in timp ce la baieti, nordicii au trecut cu 5-2 de Canada. Alte rezultate au fost:…

- Piata electromobilelor este pe cale sa isi ia un avant serios si unii producatori incep deja campanii interesante prin care doresc sa-si apropie clientii de astfel de masini ecologice. Un pionier este Renault, constructor auto cunoscut pentru experienta sa vasta in domeniu.

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat marti ca are la dispozitie un termen de 90 de zile pentru a contesta decizia justitiei britanice de a mentine mandatul de arestare emis pe numele sau, informeaza Reuters. Judecatoarea Emma Arbuthnot…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, ca a lansat un software care poate detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet. Executivul de la Londra a platit 600.000 de lire sterline pentru crearea softului. Compania ASI Data Science sustine ca programul este capabil sa detecteze 94% din…

- Primaria Alba Iulia se razgandește in cazul ridicarii autoturismelor din cateva zone ale orașului. Semnele de circulație apar peste noapte și dispar la fel de repede cum au aparut, sau sunt inlocuite de alte indicatoare, cu alte semnificații. In lipsa unei strategii de trafic funcționale, restricțiile…

- Mercedes a inceput dezvoltarea urmatorului S-Class. Primul prototip a fost surprins de curand in teste. Automobilul a iesit pe strazi complet camuflat.Se spune ca noua limuzina de lux din Stuttgart va avea un design ceva mai agresiv ca pana acum, scrie 4tuning.ro.

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, începând din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse în vânzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz…

- Politistii locali, impreuna cu echipa Urbis Serv au intrat de astazi in actiune si au demarat operatiunea de ridicare a masinilor oprite ori stationate neregulamentar. Prima strada pe care s-a actionat a fost Pietroasele, iar soferii se poate spune ca au avut noroc. Asta pentru ca au ajuns la masina…

- Ioan Bene ar fi trebuit sa se predea miercuri autoritatilor, dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru mai multe fapte de coruptie. "I-am comunicat solutia clientului, acesta este in concediu. Cum va reveni, cand va reveni, nu am informatii in acest sens. E vacanta…

- Tehnologia avanseaza cu o viteza care uneori poate fi intimidanta, iar unele companii sunt obligate, prin natura domeniului lor de activitate, sa tina pasul cu ultimele inovatii in materie de calculatoare. Cu toate acestea, pentru majoritatea utilizatorilor de echipamente IT, nu sunt necesare ultimele…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni reprezentativa Macedoniei in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate, sambata, la Zagreb. Duelurile se vor disputa in perioadele 8-10 iunie, turul, respectiv 12-14 iunie, returul. Primul meci este programat…

- Suedia va continua sa ajute Moldova in implementarea reformelor economice. Acest fapt a fost menționat de catre ambasadoarea Regatului Suediei in țara noastra, Signe Burgstaller, la intrevederea sa cu ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Chiril Gaburici, in cadrul careia ei…

- Amazon Go a deschis luni magazinul viitorului, unde clientii intra doar pe baza aplicatiei companiei, iau produsele de pe raft si pur si simplu ies din magazin fara a sta la o casa sau la coada.

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, cand romanii sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, informeaza marti CFR Calatori. „Ceferisti, pasageri,…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Franța …

- Ninsoarea s-a oprit, insa nameții formati pe drumurile locale si nationale au dat batai de cap mai multor șoferi care au ramas blocați. Pe parcursul nopții, peste 400 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au intervenit pe trasee.

- Selectivv Mobile House este o companie specializata în planificarea și implementarea campaniilor publicitare pe platformele mobile, precum și în cercetarile care privesc utilizatorii de smartphone-uri și tablete. Lunar, compania deruleaza sute de campanii de advertising pe dispozitive…

- Compromiterea obiectivului promovarii in acest sezon, inca de la finalul primei parti a campionatului, a dus, in aceasta iarna, la o serie de schimbari importante in cadrul clubului UTA. Echipa din Arad finantata cu un milion de euro de primarie si care joaca la Siria, fiindca in propriul oras nu…

- Daca ai avea o cutie cu hartii secrete, ce lacat ai alege ca sa le ții bine incuiate? Privește cu atenție cele 4 lacate din imaginea de mai sus și alege unul. Modelul pe care il alegi ar putea dezvalui cateva amanunte interesante despre firea ta interioara. Cu toții avem ceva de ascuns, cu toții avem…

- Flote de mini drone dotate cu surse luminoase ar putea inlocui artificiile traditionale, conform declaratiei unui reprezentant din cadrul companiei Intel, citat de Press Association. Anil Nanduri, director general al segmentului vehiculelor aeriene fara pilot al Intel si vicepresedinte…

- 20th Century Fox, Panasonic Corporation și Samsung Electronics anunța noi detalii cu privire la programul de certificare și logo asociat platformei deschise de metadate dinamice HDR fara redevențe, numita HDR10+, care a fost inițial anunțata anul trecut la IFA. Platforma HDR10+ va fi în…

- Guvernul Romaniei anunța ca romanii iși vor primi inapoi banii platiți pentru taxa de poluare, taxa speciala, de emisii poluante și timbrul de mediu. Cererile se pot depune pana in 31 august 2018.