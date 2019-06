Stiri pe aceeasi tema

- O surpare de proportii a aparut zilele acestea pe Bulevardul Republicii din Ploiesti, pe un tronson modernizat din fonduri europene acum cativa ani. Craterul arata ca si cum imediat sub stratul de asfalt ar exista un gol, o posibila explicatie fiind ca in aceasta zona, cu decenii in urma, existau case…

- Data de 9 mai are o tripla semnificație simbolica pentru Romania. Zilele de 9 mai 1877 si 9 mai 1945, precum si Ziua Europei se inscriu ca momente glorioase ale luptei romanilor pentru libertate, unitate si independenta. Cu acest prilej, Instituția Prefectului, in colaborare cu Garnizoana Brașov, va…

- Inainte de Paste, oamenii au facut diverse cumparaturi, pregatindu-se asa cum trebuie pentru perioada in care magazinele au fost inchise, iar firmele de curierat au avut un program mai scurt. Ne referim, bineinteles, in primul rand la produsele alimentare, mai ales cele necesare prepararii mesei traditionale…

- Contractul Colectiv de Munca pentru Invatamantul Preuniversitar in 2019-2020 urmeaza sa apara in Monitorul Oficial in zilele urmatoare. Acesta a fost semnat de catre Ministerul Educatiei Nationale si Federatiile sindicale reprezentative din invatamant: - Federatia Sindicatelor Libere din invatamant…

- Pastele reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori anuale crestine, care comemoreaza evenimentul fundamental al crestinismului, Invierea lui Iisus Hristos, in a treia zi dupa rastignirea Sa din Vinerea Mare. Zilele acestea, pietele si magazinele din orase au fost luate cu asalt de toti cei…

- Sambata, 27 aprilie 2019, magazinele, cafenelele si restaurantele din ansamblul Palas vor functiona pana la ora 18.00. Duminica, in prima zi de Paste, mall-ul este inchis, insa cei care isi doresc sa se bucure de zilele libere, in compania prietenilor sau a familiei, vor avea numeroase optiuni de recreere…

- Internetul are nevoie de noi reglementari pentru a combate propagarea discursului urii, pentru protejarea confidentialitatii si a informatiilor, precum si pentru a preveni amestecul in procesul electoral, a precizat duminica Mark Zuckerberg, cofondatorul si directorul executiv al Facebook, potrivit…