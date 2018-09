Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs la o distanta de 105 kilometri sud-est fata de Suva, capitala statului insular Fiji, la adancimea de 608 kilometri, au anuntat joi reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters.…

- În prezent, toți avem un televizor, un telefon sau o tableta în apropiere. În domeniul asistenței medicale, devine și mai important sa oferim pacienților instrumentele corecte de îngrijire. De aceea, LG lanseaza primul sau televizor Multi Touch Arm, pentru o experiența spitaliceasca…

- Spionajul cibernetic al chinezilor e strans legat de noul Drum al Matasii. Expertii avertizeaza ca Beijingul se foloseseste de infrastructura masiva pe care o are la dispozitie pentru a spiona companiile si guvernele de pe traseul noii rute ce ar urma sa interconecteze Asia, Africa si Europa. Din sud-estul…

- Comitetul ONU împotriva Torturii a evaluat situația respectarii drepturilor omului în baza celui de-al șaselea raport periodic al Federației Ruse, comunica Asociația Promo-LEX, citata de IPN. Având în vedere ca la sesiunea de evaluare a Republicii Moldova din…

- Piața farmaceutica este dinamica, iar lipsa medicamentelor este o realitate cu care se confrunta toate statele. Aceasta situație este generata de mai mulți factori, dar printre cauzele principale este faptul ca producatorii de medicamente au obiective comerciale, legate de prețul medicamentelor și…

- "Nu este de mirare, fiecare am patit-o pe pielea noastra," spune Dr. Lauren Hale profesor de medicina preventiva in Stony Brook. „Toti observam ca atunci cand nu ne-am odihnit suntem mai irascibili." Studiul a mai descoperit de asemenea si ca in zilele in care cuplurile se inteleg mai bine,…

- Ideea conform careia tehnologia de recunoastere faciala poate invada intimitatea oamenilor nu este nicidecum noua, dar a reajuns in atentia publicului odata cu arestarea recenta a unui suspect implicat in impuscaturile de la Annapolis, Maryland,...

- R. Moldova a trecut printr-un puternic proces de degradare a sectorului industrial în anii de dupa independența, iar acest fapt a provocat efecte negative majore de ordin economic și social. Și în prezent industria are înca o pondere relativ mica în economia R. Moldova, dar…