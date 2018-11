Stiri pe aceeasi tema

- Ajunși in situații limita, pacienții care nu mai pot aștepta eliberarea unui loc intr-un spital sau nu pot beneficia de un tratament de ultima generație in țara noastra apeleaza la alte unitați medicale din strainatate. In baza unor formulare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca va merge la votare intrucat referendumul este cea mai profunda forma de democratie si nu se pune problema costurilor, cand trei milioane de cetateni au initiat procedura de revizuire a Constitutiei, care a fost apoi adoptata in…

- Elon Musk va demisiona din functia de presedinte al companiei Tesla si va plati o amenda de 20 de milioane de dolari în cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC, citate de Mediafax. Elon Musk va putea ramâne…

- Conform celui mai recent studiu ANIS, piața interna de software și servicii IT în 2017 a crescut cu doar 2.1% fața de anul trecut, ajungând la 975 milioane de euro. Cifra de afaceri totala a sectorului IT a crescut cu 11 procente în 2017, comparativ cu 2016, atingând pragul…

- Persoanele afectate de saracie din 139 de comunitati vor beneficia de servicii sociale integrate pentru cresterea accesului la servicii sociale, medicale si educationale, printr-un proiect implementat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale in parteneriat cu Ministerul

- Impactul pe care noile tehnologii il au asupra comertului si companiilor obliga executivii sa actioneze rapid, pentru a nu ramane in urma cu adoptarea lor, un procent covarsitor, 84% dintre ei, declarand ca au proiecte in dezvoltare bazate pe tehnologia blockchain, in timp ce 15% au deja proiecte…

- Autoritatile de imigrare din Statele Unite au expulzat marti un cetatean roman condamnat pentru a fi acordat sprijin material Fortelor Armate Revolutionare ... The post Roman expulzat de SUA, dupa ce a fost condamnat pentru servicii financiare si arme oferite gherilelor FARC appeared first on Renasterea…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca aproape 19 milioane de cetateni cu drept de vot au fost inscrisi in Registrul Electoral pana la data de 31 iulie, cu aproape 14.000 mai multi comparativ cu luna iunie. „Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi…