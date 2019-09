Stiri pe aceeasi tema

- Elveția a fost printre primele țari care a început sa implementeze rețelele 5G, însa tehnologia este primita de revolta maselor care se tem ca antenele folosite ar putea emite radiații electromagnetice ce le vor pune în pericol sanatatea, relateaza AFP. Protestatarii urmeaza sa…

- Revoluția roboților. Mai mult de jumatate dintre angajati se simt amenintati de automatizare și cred ca locurile lor de munca vor disparea in 10 ani Mai mult de jumatate dintre angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ…

- Mai mult de jumatate dintre angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ sau vor disparea in urmatorii zece ani, potrivit sondajului PwC ”Upskilling Hopes and Fears”, care arata ca angajatii considera ca actualii angajatori…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lider al PSD Bucuresti, sustine ca, desi social-democratii par sa fi pierdut majoritatea in Parlament, exista posibilitatea unor negocieri, ea afirmand ca nu a vazut "atleti din politica inscrisi pe pista competitionala" pentru a ajunge la guvernare, informeaza…

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat vineri ca protestele anti-guvernamentale din ultimele luni ar putea cauza o recesiune, iar oamenii de afaceri cu care a discutat sunt ingrijorați de efectul pe termen lung al acestor manifestații, potrivit DPA, potrivit Mediafax.Lam a…

- Banca Angliei (BoE) a mentinut dobanda de politica monetara la 0,75%, pe fondul sporirii incertitudinilor privind Brexitul in randul mediului de afaceri, scrie BBC. Decizia era aşteptată de pieţele financiare, după ce în august 2018 Banca Angliei a majorat rata dobânzii…

- Un discurs pronuntat luni la Consiliul ONU pentru drepturile omului de catre o cantareata contestatara din Hong Kong, venita la Geneva pentru a cere un sprijin international, a fost intrerupt de reprezentantul chinez, informeaza France Presse potrivit Agerpres. Denise Ho, o cantareata pop-rock,…

- Tendința de listare a companiilor „unicorn” și de creștere a subscrierilor la niveluri record in cazul acestora a continuat in trimestrul al II-lea al anului 2019, conform raportului trimestrial EY- Global IPO trends: Q2 2019. In pofida menținerii incertitudinilor geopolitice și a tensiunilor comerciale,…