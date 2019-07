Stiri pe aceeasi tema

- Pe scena politica s-a lasat liniștea, odata cu inceperea perioadei de vacanța, dar in culise se negociaza din greu. Klaus Iohannis și liberalii au ințeles, dupa alegerile europarlamentare, ca marele lor adversar il reprezinta alianța USR-PLUS și nu cei din PSD.Citește și: Gabriela Firea, mesaj…

- Relatia dintre USR si PLUS nu este cea mai buna, desi Alianta 2020 a obtinut un rezultat nesperat la alegerile europarlamentare. Cele doua partide au inceput negocierile pentru strategia la urmatoarele alegeri - prezidentiale, locale si parlamentare, iar discutiile sunt extrem de tensionate, potrivit…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis au vorbit in cursul zilei de miercuri despre fiecare propunere de ministru in parte, au declarat surse pentru Antena 3. Nu s-a discutat insa si despre un nou vicepremier, in conditiile in care Klaus Iohannis a anuntat deja ca nu il va accepta…

- Partidul National Liberal a obtinut, la alegerile europarlamentare de duminica, 26,89% din voturile alegatorilor, Partidul Social Democrat - 22,89%, iar Alianta 2020 USR PLUS - 21,78%, potrivit datelor partiale furnizate, marti, de Biroul Electoral Central.Pe locurile urmatoare se situeaza:…

- Partidul National Liberal a obtinut, la alegerile europarlamentare de duminica, 26,91% din voturile alegatorilor, Partidul Social Democrat - 23,66%, iar Alianta 2020 USR PLUS - 21,74%, potrivit datelor partiale furnizate, marti, de Biroul Electoral Central.Biroul Electoral Central a centralizat,…

- Partidul National Liberal a obtinut, la alegerile europarlamentare de duminica, 27,07% din voturile alegatorilor, Partidul Social Democrat - 23,59%, iar Alianta 2020 USR PLUS - 19,99%, potrivit datelor partiale furnizate, luni, de Biroul Electoral Central.Biroul Electoral Central a centralizat,…

- In toate sondajele si estimarile realizate de partide, pana la ora 18:00, Partidul Social Democrat (PSD) a coborat sub pragul considerat psihologic, de 30% si continua trendul descendent, iar partenerul de guvernare ALDE pare a fi decontat si mai sever costurile unei guvernari marcate de abuzurile contra…

- Liderii filialelor ALDE iși instruiesc membrii și simpatizanții de partid sa boicoteze masiv referendumul din 26 mai, in timp ce social-democrații fac noncombat și pastreaza rezerve publice din motive tactice.In mai multe filiale județene ALDE s-a organizat o sesiune de instruire a echipelor…