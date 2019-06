Tehnicianul Massimiliano Allegri, care a pregatit pana la finalul sezonului trecut campioana Italiei, Juventus Torino, a afirmat, joi, ca isi va lua un an sabatic, potrivit news.ro.

“Imi voi lua un an sabatic pentru a-mi reincarca bateriile si a ma dedica vietii personale, a redescoperi dupa multi ani afectiunea familiei mele, a copiilor si prietenilor. In ultimii 16 ani m-am simtit foarte solicitat. In acest an de pauza imi voi reincarca bateriile inaintea sezonului urmator”,…