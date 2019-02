Tehnici psihologice de diminuare a durerii fizice

Stiri pe aceeasi tema

- Acceptarea in ultimele decenii a faptului ca percepția durerii poate fi modificata prin metode psihologice a condus la imaginarea a variate tehnici utilizate pentru managementul durerii acute, dar, mai ales, cronice. S-a inceput cu tehnici de distragere a atenției in ...

- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) reaminteste procedurile privind radierea din registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate (PFA) și a intreprinderilor individuale (II) care nu și-au actualizat obiectul de activitate conform Legii nr. 182/2016. Printr-un comunicat de presa institutia…

- Specialistii din Asociatia Europeana de Cardiologie Preventiva recomanda tuturor oamenilor diagnosticati cu diabet zaharat de tip II sa faca activitati fizice zilnic pentru a-si controla glicemia si pentru a-si imbunatati sanatatea inimii, potrivit eurekalert.org, preluat de MedLive.ro. ”Sedentarismul…

- Indiferent daca sunt persoane fizice sau persoane juridice, contribuabilii romani cu obligații fiscale restante peste o anumita valoare apar intr-o lista publicata trimestrial online de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), ce mai este cunoscuta și sub numele de “lista rușinii”. Totuși,…

- Un camin privat pentru batrani, care sa ofere asistența medicala și servicii de ingrijire calificata poate fi o alegere buna atunci cand aveți parinții sau bunicii de varsta inaintata și singuri. Caminul de Batrani privat construit și administrat de Asociația Creștina Lucia Maria a fost realizat din…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul comertului. In doua zile au fost verificate 65 de persoane fizice si juridice. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au intensificat…

- Fondurile pe 2018, pentru primele de casare, alocate persoanelor fizice in programul Rabla, s-au terminat potrivit unei informari recente a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Vezi: Accesul la programul Rabla de la anul va fi limitat pentru ca a aparut in program o condiție ca mașinile care…

- Legea se adreseaza persoanelor fizice de buna credinta, care inregistreaza restante la banci, la intretinere sau la bugetul statului si care nu si-au generat, cu rea credinta, aceasta stare sau care nu au actionat in frauda creditorilor ori pentru a-si genera o stare de profit. Prin declararea falimentului…