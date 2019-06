Tehnici eficiente în educaţia copilului. Cinci lecţii oferite de specialişti Pentru multi parinti, un copil este bine crescut daca se comporta cum trebuie, daca face ce i se spune, daca da dovada de calitatile care ii sunt impuse. Dar o tehnica buna de crestere a copiilor inseamna mult mai mult decat atat. Este vorba, in primul rand, de a fi capabil de a comunica atitudinea fata de drepturile tale, fata de drepturile copilului si fata de dorintele si nevoile lui. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

