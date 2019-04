Tehnică de MANIPULARE, marca PSD: occidentali fericiți, câmpuri din Canada, endoscopie din Germania De cateva zile circula pe Facebook mai multe reclame ale PSD care prezinta realizarile din Sanatate. Se spune ca partidul a investit 717 milioane de euro in acest domeniu dar informația este ilustrata cu o endoscopie din Germania. In plus, ziarul PSD pe care postașii sunt obligați sa il duca pensionarilor, in baza unui contract de aproape 200 mii de euro semnat de Poșta Romana și partidul de guvernamant, titreaza ”Alimente din Europa pentru copiii din Romania”. Recent, Liviu Dragnea a declarat intr-un discurs ca in țara intra alimente otravite. ”In Romania intra alimente pline de otrava.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

