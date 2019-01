Stiri pe aceeasi tema

- 'L-am auzit pe purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian declarand ieri (luni) ca Iranul nu are nicio prezenta militara in Siria. Permiteti-mi sa le dau acest sfat: plecati repede, pentru ca noi vom continua energic aceeasi politica de atac, fara teama si fara incetare', a declarat…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni CCR cu privire la Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, sustinand, intre altele, ca printre atributiile principale ale Politiei Romane sunt incluse masuri de prevenire si combatere a terorismului.…

- Suedia extinde interdicția de a fuma in locuri publice și anumite zone din aer liber Suedia a decis sa extinda, incepand cu 1 iulie 2019, interdicția de a fuma in spații publice și in anumite locuri in aer liber. Astfel, fumatul va fi interzis și pe terasele restaurantelor, dar și la intrarea in spațiile…

- Potrivit sursei citate, Lista oraselor finaliste a fost publicata la finalul saptamânii trecute pe portalul CE. Aplicatiile transmise de orase din întreaga Uniune Europeana au fost evaluate de catre INEA - Innovation and Networks Executive Agency, agentia Comisiei Europene responsabila…

- Comisia Europeana a anuntat, in ziua de 7 decembrie 2018, lista localitatilor castigatoare ale primului apel de proiecte din programul WiFi4EU, prin care 224 de localitati din Romania vor primi bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet…

- Sunt incluse in acest program, cu finantare de la Comisia Europeana, 224 de localitati din Romania. Finantarea obtinuta de municipiul Galati este de 15.000 de euro, bani cu care pot achizitiona echipamentele necesare. Mentenanta sistemului este platita din bugetul propriu al fiecarei localitati beneficiare.

- Sapte consilieri ai Ministerului Culturii, cu functii publice de executie, au fost avansati in grad la jumatatea lunii noiembrie, conform unor comunicate de presa publicate pe site-ul institutiei. Desi lucreaza in departamente de specialitate in care formarea profesionala ar trebui sa joace un rol important,…

- Comisia Europeana (CE) lanseaza, miercuri, incepand cu ora 14.00, prima cerere de proiecte prin programul „WiFi4EU”, prin care și municipalitațile din Romania vor putea solicita finanțare pentru instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless.In aceasta runda vor fi acordate ...