Stiri pe aceeasi tema

- Iranul i-a propus duminica secretarului de stat american Mike Pompeo sa fie intervievat de o jurnalista de la postul public de televiziune, care a fost detinuta in SUA timp de zece zile in luna ianuarie, scrie agerpres.ro.

- Hossein Dehghan, principalul consilier militar al liderului suprem iranian, Ayatollah-ul Ali Khamenei, a declarat miercuri ca Teheranul nu va negocia cu Statele Unite sub nicio forma, informeaza Reuters.

- SUA au contactat Iranul prin intermediari diplomatici si a avertizat Teheranul ca va lansa un atac limitat, dupa ce iranienii au doborat o drona americana luna trecuta, transmite agentia de presa Fars, preluata de Reuters.

- Iranul a executat un fost angajat din Ministerul Apararii, dupa ce oficiali ai serviciilor secrete au transmis ca acesta efectua actiuni de spionaj pentru Agentia Centrala de Informatii (CIA) a Statelor Unite, potrivit Deutsche Welle, care citeaza agentii iraniene de presa.

- Ministerul iranian de externe l-a chemat sambata sa dea explicatii pe ambasadorul Marii Britanii acreditat la Teheran, dupa ce vineri ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a afirmat ca este "aproape sigur" ca Iranul se afla in spatele atacurilor de joi din Marea Oman asupra a doua petroliere,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat luni 'ingrijorata de cresterea tensiunilor' in jurul programului nuclear iranian, dupa ce Teheranul a anuntat luna trecuta ca nu va mai respecta unele dintre restrictiile impuse de acordul din 2015, informeaza AFP potrivit Agerpres…

- Dragnea spune ca lana este o resursa care trebuie valorificata, inclusiv in constructii, iar pana acum putea fi spalata doar in strainatate. Un centru de spalare va fi amplasat in zona Sibiului, iar altul in Moldova, a precizat liderul PSD. Ministrul Agriculturii Petre Daea a precizat ca Romania dispune…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns subiect de umor pe postul public de televiziune din Germania, acolo unde, in timpul unei emisiuni, a fost descris ca fiind vampir și Conte. Conform jurnaliștilor germani, Dragnea este un personaj politic nociv, care face toate demersurile necesare pentru a scapa…