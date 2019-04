Stiri pe aceeasi tema

- Facebook Inc. a anunțat, sambata seara tarziu, pe Twitter, ca a eliminat 1,5 milioane de videoclipuri, la nivel mondial, care au legatura cu atacul de la moscheea din Noua Zeelanda, in primele 24 de ore de la atac, transmite site-ul agenției de știri Reuters, potrivit Mediafax. „In primele…

- Suferind de o puternica inflație, Turcia a intrat în recesiune, pentru prima oara din 2009, o veste proasta pentru putere, cu trei saptamâni înainte de alegerile locale, scrie AFP.Produsul Intern Brut (PIB) s-a contractat cu 3% în trimestrul IV 2018, în cifre anualizate,…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca decizia democraților de a-l intervieva pe Michael Cohen, fostul sau avocat, în aceeași zi cu întâlnirea sa cu Kim Jong Un, ar fi contribuit la încheierea summitului din Coreea de Nord fara a se ajunge la un acord, relateaza…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters. ''Americanii sunt,…

- Autoritațile irlandeze au anunțat vineri seara ca raspund unui incident armat in zona Ballymagroarty din orașul Londonderry, situat in nord-vestul provinciei britanice Irlanda de Nord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Polițiștii se afla la locul unui incident armat in zona Ballymagroarty…

- ​Autoritațile irlandeze au anunțat vineri seara ca raspund unui incident armat în zona Ballymagroarty din orașul Londonderry, situat în nord-vestul provinciei britanice Irlanda de Nord, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Polițiștii se afla la locul unui incident armat în…

- Turcia pregateste lansarea unei anchete internationale cu privire la asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi si va lua noi masuri in acest sens zilele urmatoare, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de media publice turce, transmite marti agentia Reuters. Seful…