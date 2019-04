Teheranul aminteste Parisului ca Iranul poate imbogati uraniu,dupa o serie de tweet-uri ale ambasadorului francez in SUA. ”Le amintim partenerilor nostri din Grupul E3 (Franta, Germania si Marea Britanie) ca nu exista nimic care sa interzica Iranului sa imbogateasca uraniu” in Tratatul privind neproliferarea armamentului nuclear (TNP), acordul international in dosarul nuclear iranian din 2015 si in Rezolutia 2231 a Consiliului de Securitate al ONU, a scris pe Twitter Mohammad Javad Zarif.



”Ar putea fi util ca partenerii nostri europeni sa citeasca cu adevarat documentele pe care le-au…