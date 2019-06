Stiri pe aceeasi tema

- Drona americana doborata joi "a incalcat spatiul aerian iranian" a anuntat ministrul de externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, care a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat, informeaza AFP. Drona "a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine…

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a acuzat ca drona americana doborata joi de catre forte iraniene a patruns in spatiul aerian iranian si a anuntat ca Teheranul va denunta la ONU aceasta ”noua agresiune”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Olguța Vasilescu desființeaza…

- Drona 'a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine nordica si 57°02'25'' longitudine estica, se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene. "Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a…

- ''Cred ca Iranul a facut probabil o greseala - Imi imaginez ca a fost un general sau cineva care a facut o greseala prin doborarea acelei drone (...) Imi vine greu sa cred ca a fost ceva intentionat. S-ar putea sa fi fost cineva neglijent sau prost'', a spus Trump in fata presei. Intrebat despre…

- Pentagonul a confirmat joi ca fortele iraniene au doborat "in mod nejustificat" o drona de supraveghere a US Navy care se afla "in spatiul aerian international", informeaza AFP si dpa."Informatiile iraniene conform carora dispozitivul aerian survola Iranul sunt false", se mai spune intr-un…

- Gardienii Revolutiei iraniene au anuntat ca au doborât joi "o drona spion americana" care a încalcat spatiul aerian al Republicii Islamice, potrivit televiziunii de stat iraniene, citata de France Presse.

- ''Presa Fake News au publicat ca de obicei o informatie falsa, fara nici o cunostinta (pe aceasta tema, nota red.agentiei) potrivit careia SUA incearca sa angajeze negocieri cu Iranul'', a scris Trump pe Twitter. ''Aceasta informatie este falsa'', a adaugat miliardarul, fara sa para clar la ce publicatie…