Tefeloazele l-au bagat si pe crestinul Coposu in campania electorala

- Doar cateva zeci de persoane au fost prezente la primul miting organizat de PSD Vaslui in campania pentru alegerile europarlamentare. Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu i-a apostrofat pe vasluieni cerandu-le ”sa iasa din letargie”.

- “Uniunea Europeana și fondurile structurale sunt șansa noastra sa recuperam decalajele istorice și sa aducem prosperitatea europeana acasa”, in Romania, Post-ul Agenda electorala: Cadastrul național – prioritate pentru candidații Alianței 2020 USR PLUS apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri,…

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica. …

- Toti competitorii electorali trebuie sa elimine bannerele si materialele publicitare pe care le-au utilizat pana acum in activitatea de promovare pana vineri, la ora 24,00, altfel vor fi sanctionati. Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, la ora 7,00, si…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune pentru alegerile europarlamentare incepe pe 27 aprilie, potrivit unei decizii adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului. „Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, incepe in ziua de 27 aprilie…

- Cu doua zile inainte de alegeri, candidatul independet pe circumscripția nr.33, Calin Vieru, a facut o totalizare a campaniei electorale și mai cu seama o descrieri a principalilor concurenți electorali ai acestui scrutin.

- Dupa cum era de asteptat, social-democratii nu au lasat fara replica recentul mesaj exprimat de la Cotroceni, prin intermediul purtatorului de cuvant al presedintelui Iohannis. Mai exact criticilor in rafala la adresa PSD-ului si a Guvernului, pe tema bugetului ajuns pe masa presedintelui, pentru pormulgare.…