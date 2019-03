Stiri pe aceeasi tema

- Oana din București știe cu cine se va distra de Valentine’s Day. Ea și-a gasit partener la Radio Tinder, iar joi va afla daca a ales bine sau nu. Iulian din București a convins-o pe Oana cu rabdarea și relaxarea de care a dat dovada, așa ca Oana a spus Swipe Right. Jucam RADIO TINDER cu Oana din...…

- 3 minute dupa orele 11.00 și e forfota mare in ograda lui Adi Hadean. Luni, primul pranz la MEATic Restaurant din București este aproape gata. In jur miroase a foc de lemne, iar cei 8 bucatari echipați cu uniforme negre se agita pe langa oale, ceaune, cuptoare incinse ca sa scoata gata de savurat cateva…

- Evenimentul a avut loc in Sala Senatului TUIASI de la ora 12.00, la manifestare participand si patru fosti ministri, trei din acestia la Ministerul Educatie. Prof. univ. dr. ing. Mihnea Costoiu, rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, prof. univ. dr. ing. Sorin Cimpeanu, rectorul Universitatii…

- Te urci in autobuz fara grija ca nu ți-ai platit calatoria. O poți face cu cardul bancar direct in mașina. Nu, stai liniștit, nu se intampla in București. Una din bancile importante din Romania și un procesator de plați online au lansat sistemul de plata cu cardul in autobuzele din Cluj-Napoca. In acest…

- Evenimentul a reunit reprezentanții a peste 50 de universitați europene, impreuna cu personalitați din lumea cercetarii și a invațamantului superior. Lucrarile conferinței s-au desfașurat pe parcursul a trei zile, in perioada 17-19 octombrie 2018, iar programul a cuprins conferințe, sesiuni plenare,…

- Mai mulți elevi covasneni, dar și dascali din județ se numara printre cei premiați, ieri, in cadrul festivitații dedicate olimpicilor care s-au remarcat in anul scolar 2017 – 2018 la concursurile internationale pe discipline scolare. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, in…

- Pe parcursul celor 200 de ani, poziția UPB s-a dezvoltat constant in cadrul ecosistemului național și internațional de instituții de invațamant superior tehnic, oferind perspective solide pentru aprofundarea raporturilor de cooperare in toate domeniile de interes. Acest moment remarcabil in istoria…

- In orașele mari din țara și in special in București nu ai nicio șansa la aer curat. Reiese din masuratorile facut zilnic, dar și dintr-un experiment realizat de jurnaliștii de la Digi 24, care au purtat o masca antipoluare și au ieșit la o plimbare prim oraș. Dupa o zi intreaga filtrele se innegrisera…