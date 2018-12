Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, au ”incendiat” vestiarul Viitorului. Gica Hagi l-ar fi pedepsit crunt pe fotbalistul acuzat ca ar fi harțuit o tanara de 24 de ani, dupa partida FC Viitorul-Dinamo, scor 4-1. Conform unor surse bine informate, “Regele” ar fi decis sa-l lase pe drumuri…

- O tanara de 24 de ani, care a dorit sa iși pastreze anonimatul, din motive lesne de ințeles, il acuza de harțuire pe unul dintre fotbaliștii echipei lui Gica Hagi! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Totul s-ar fi intamplat dupa meciul FC Viitorul – Dinamo, scor 4-1, din weekend-ul trecut.…

- Ciorbea, despre atribuții la plecarea in concediu: „Tu nu auzi ca am delegat, taci din gura odata!” Reacție nervoasa a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, intrebat de jurnaliștii Digi24.ro de ce nu a delegat atribuțiile pentru contestarea la CCR a OUG 92 privind legile justiției. Anterior, deputații…

- Victor Ciorbea a plecat in concediu in SUA pentru doua saptamani, deși inainte cu o zi afirma ca așteapta sa vada OUG care modifica Legile justiției - la momentul afirmației OUG nu era inca publicata in Monitorul Oficial - cu privire la o sesizare a Curții Constituționale. Marți, ordonanța a fost…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a rabufnit la adresa unor reporteri de la digi24.ro, care l-au întrebat de ce nu a delegat atribuțiile pentru contestarea la CCR a OUG 92 privind legile justiției. Anterior, deputații USR au comunicat ca acesta a plecat în concediu fara sa-și…

- Intr-o luna și jumatate va deveni mamica pentru a treia oara insa Ela Craciun nu vrea sa-și ia concediu de maternitate. Prezentatoarea TV va reveni pe micile ecrane la doua saptamani dupa ce va naște. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Este mamica a doi copilași, iar intr-o luna și jumatate…