Techsylvania aduce in premiera in Romania oameni-cheie din companii precum Nike, BBC, Go-Jek si Softbank Vision Fund In 2019, Techsylvania pregateste o editie-eveniment care redefineste conceputul conferintelor de tehnologie din Europa de Est. 50 de speakeri internationali, oameni de decizie din companii precum Nike, BBC, Databricks, Doctor on Demand, Go-Jek, Grab sau Softbank Vision Fund vin in premiera in Romania pentru a participa la a 6-a editie a Techsylvania.



Ingineri, fondatori, investitori, CEOs din domeniul IT si bancar, dar si antreprenori, in total, peste 3.000 de participanti vor trai, intre 8 si 11 iunie, experienta Techsylvania.

