TechCrunch: Startupul romanesc UiPath a obtinut 120 milioane dolari, finantare

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul si producatorul muzical Jay-Z a fost desemnat de revista Forbes cel mai bogat artist hip-hop din 2018, devansandu-l pe Sean ”Diddy” Combs, care a detinut acest titlu in 2017, scrie NEWS.RO.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa,…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Caroline Wozniacki (2 WTA) a invins-o pe Simona Halep (1 WTA) in finala Australian Open, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a primit un bonus de 1,25 de milioane de dolari din partea sponsorilor. Caroline Wozniacki este cea mai in voga jucatoare din circuitul feminin. Pe langa rezultatele excelente de pe teren,…

- Startup-ul romanesc GoHelpFund a inceput sa construiasca o platforma pentru colectarea de fonduri pentru organizatii filantropice precum Unicef, Crucea Rosie sau Salvati Copii, avand ca scop imbunatatirea vitezei si transparentei donatiilor si a obtinut pana in prezent 361.000 de dolari din vanzarea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Aplicatia ce iti arata orarul si in cat timp trebuie sa ajunga intr-o statie un mijloc de transport in comun, Moovit, a primit o runda de finantare de 50 de milioane de dolari de la fondul de investitii Intel Capital si ajunge la investitii totale de 133 de milioane de dolari.

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Intr-un container ajuns in port, fortele de ordine au descoperit 330 de kilograme de metamfetamina. Valoarea substantelor narcotice se ridica la 214 milioane de dolari.

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. C...

- Prima editie a acceleratorului Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities, realizat de Techstars impreuna cu Ginco, a selectat proiectul romanilor de la The Pole Society.

- Simona Halep a semnat un contract substanțial cu sponsorul Nike, insa suma incasata de jucatoarea de tenis din Romania este mult mai mica decat sumele incasate de rivalele sale din tenis de la același sponsor. Nu de multa vreme, Simona Halep, numarul 2 mondial in clasamentul WTA , a semnat un contract…

- Simona Halep are parte de cel mai bun inceput de an, din cariera, din punct de vedere financiar, incomparabil cu ceea ce s-a petrecut in cei precedenti in acelasi interval. In aceasta perioada, premiile castigate din tenis au fost consistente, titlurile de la Shenzhen (simplu si dublu) si…

- Simona Halep (2 WTA) nu are talent doar pe terenul de tenis, ci si la negocieri! Sfatuita bineînteles si de staff-ul ei, sportiva a obtinut un contract pe masura locului pe care îl ocupa în clasament.

- ​Twitter a anuntat ca pentru prima oara a fost pe profit trimestrul trecut, reteaua sociala fiind criticata in ultimii ani pentru ca nu reuseste sa-si creasca numarul de utilizatori si nici nu iese din zona de pierderi. Twitter, infiintata acum 12 ani, a avut profit de 91 milioane dolari si afaceri…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit Daily Mail ,…

- Defense Logistics Agency (DLA), o agentie din cadrul Pentagonului, nu detine documente cu care sa arate cum a cheltuit sute de milioane de dolari, a stabilit un audit, relateaza BBC News, potrivit Digi24.ro.

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Conform unui raport publicat de compania de securitate cibernetica Norton, hackerii au fost destul de ocupati in anul care s-a incehiat in urma cu trei saptamani. Acestia au furat, in total, 172 de miliarde de dolari de la utilizatorii care nu s-au protejat in fata unor astfel de atacuri cibernetice.

- Ultimul trimestru din 2017 a fost si cel mai bun pentru Netflix, compania americana atragand 8,33 de milioane de abonati noi. Cea mai mare parte a acestora, 6,26 de milioane, vin din afara Statelor Unite. Sfarsitul lui 2017 a gasit Netflix cu 117,6 milioane de abonati in toata lumea. Ca urmare a cresterii…

- Și compania taiwaneza Asus a anunțat ca va mai face investiții in eSport, doar ca limitate la echipele chineze. Iar investițiile companiei vor ajunge la cifra de 16 milioane de dolari. Asus nu este straina de eSport, compania deținand Asus Republic of Gamers – practic propria…

- Departamentul de Stat american a aprobat miercuri mai multe vanzari de armament catre Arabia Saudita; valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt…

- Roy Spencer, pe cand avea doar 12 ani, a gasit in Queensland, Australia, o piatra neagra. Tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de fapt un safir de 1, 56 carate.

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, scrie digi24.ro.

- Municipalitatea a finalizat operatiunea de scriere a fiselor de proiect, documente care au fost transmise Autoritatii Urbane. Noua structura infiintata la nivelul municipiului Vaslui va selecta si prioritiza proiectele pentru finantare. Din momentul in care proiectul este declarat eligibil de autoritatea…

- Aceasta lucrare de 1,83 metri pe 1,73 metri, care reprezinta un cap negru pe fond albastru azur, a batut recordul de vanzari in luna mai a anului trecut la casa de licitatie Sotheby's, record pentru un artist american. El va fi expus la Brooklyn Museum din 26 ianuarie pana pe 11 martie. Panza nu…

- Primaria Municipiului Calarași va prezinta calendarul proiectelor finanțabile din Axa 4 a POR 2014-2020 propuse spre finanțare in cadrul sumei pre-alocate municipiului Calarași de 24,7097 milioane Euro. Astfel, in perioada aprilie-mai 2018 se vor parcurge urmatoarele doua etape: 1. Etapa I: depunere…

- Start-upul CityStasher doreste sa devina un "Airbnb pentru bagaje¬, adica o retea de locatii din intreaga Europa, unde iti poti lasa bagajele pentru cateva ore dupa ce ai facut check-out-ul de la hotel, astepti sa te cazezi sau esti in trecere si nu vrei sa te plimbi cu ele dupa tine.

- Holotech Studios SRL, dezvoltatorul programului de animatie in timp real FaceRig - care da voie oricui sa ia forma unui personaj digital -, a primit o finantare de 2 milioane de dolari de la un investitor american. Iata aici povestea creatorului de avatare, fondat o echipa de 6 romani.

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- In dorinta de a se razbuna pe concubina sa, un barbat din Republica Moldova a decis sa-i sutraga acesteia buletinul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, dupa care l-a prezentat politistilor de frontiera, pentru ca oamenii legii sa se expuna pe acest caz.

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a 6 proiecte, valorand peste 800 de milioane lei de (670 de milioane de lei fonduri europene), prin care se vor reabilita 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui.…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL). Strategia de Dezvoltare Locala elaborata și depusa de Primaria Lugoj a obținut in urma evaluarii…

- Muzeul Isabella Stewart Gardner propune o recompensa pentru indicii legate de furtul a 13 panze din 1990. Oferta expira pe 31 decembrie, la miezul noptii, potrivit Le Point. Pe 18 martie 1990, doi barbati imbracati in politisti au intrat in incinta Isabella Stewart Gardner Museum din Boston. I-au…

- Ultimul Top 10 al anului este si cel mai impresionant inregistrat vreodata la casele de licitatie din lume, bineinteles, gratie vanzarii celei mai scumpe lucrari de arta din lume: "Salvator Mundi", de Leondardo da Vinci, cedata pentru 450 de milioane de dolari. Adjudecarea acestei capodopere si a…

- Alejandro Gutierrez, fost parlamentar si un apropiat al presedintelui mexican Enrique Pena Nieto, a fost arestat in cadrul unei investigatii privind utilizarea ilegala de fonduri publice pentru finantarea campaniilor electorale ale partidului de guvernamant, scrie cotidianul The New York Times.

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat miercuri o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind îndeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate în cadrul programului. Anunțul a fost facut…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza...

- Pavilionul administrativ al Spitalului Clinic de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi a primit finantare in vederea reabilitarii. Reprezentanti ai Consiliului Judetean si ai Ministerului Dezvoltarii Regionale au semnat contractul, a carui valoare totala este de peste 1,6 milioane de lei. Din…

- S-au semnat contractele de 80 de milioane de euro fonduri europene pentru drumuri judetene Au fost semnate trei contracte pe fonduri europene in valoare de 80 de milioane de euro, cea mai mare finanțare nerambursabila europeana obținuta pana acum de Consiliul Județean Cluj pentru reabilitarea unor drumuri…

- Rich si Vicki Fulop sunt cofondatorii Brooklinen, un start-up care are ca activitate vânzarea de asternuturi si alte obiecte de casa precum lumânari sau paturi. Toate produsele costa sub 200 de dolari si se vând exlusiv online. În luna martie ei au anuntat atragerea…

- Pentru ele, 2017 se va incheia cu un mare succes! Cantarețele au reușit sa faca un spectacol de neuitat la o nunta de milioane de dolari din Qatar. Solistele de la Amadeus au lansat piese și videoclipuri care se bucura de succes peste hotare, motiv pentru care acestea sunt tot mai cerute la diverse…

- Michael Jordan, cel mai bine platit sportiv din istorie! L-a depașit pe Tiger Woods. Fostul baschetbalist american Michael Jordan este sportivul cel mai bine platit din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes. „Air”…

- Aplicatia Shazam este deja integrata in programul Siri detinut de Apple. Utilizatorii iPhone care au aplicatia Shazam instalata pot pune intrebarea: „Siri, ce melodie este aceasta?", urmand ca acea piesa muzicala sa fie identificata. Insa, Shazam are si alte functii, precum aceea de a identifica show-uri…

- La doar șase ani, Ryan a devenit milionar și caștiga singur o avere. Baiatul din China a reușit aceasta performanța cu ajutorul canalului sau de Youtube, unde face recenzii jucariilor. Așa a ajuns sa adune peste 11 milioane de dolari pe an, noteaza Business Insider. Ryan este gazda canalului de Youtube…

- Toata presa de tehnologie din Statele Unite vorbește despre ceea ce ar urma sa fie ințelegerea anului 2017: Apple ar urma sa cumpere aplicația Shazam și, potrivit TechCrunch, vorbim despre un “deal” de 400 de milioane de dolari. Ceea ce e ciudat, pentru ca suma e mult mai mica decat estimarile din 2015…

- Prin muzica reusesc sa aiba lumea la picioare, iar talentul si munca lor sunt rasplatite cu milioane de dolari. Revista Forbes a intocmit un top al celor mai platiti cintareti din acest an, iar primul loc a fost ocupat de rapperul american Sean Combs, cunoscut ca Diddy. In 2017, interpretul a acumulat…