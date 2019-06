Stiri pe aceeasi tema

Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie 10, a invins, sambata, echipa formata din gemenii americani Bob si Mike Bryan, cap de serie numarul 7, calificandu-se in sferturile de finala ale French Open, relateaza News.ro.

Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Madrid, cu premii de 6,5 milioane de euro, informeaza News.ro.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, miercuri, dupa o...

- Liverpool a intors scoul din tur si a invins, marti, pe teren porpriu, cu scorul de 4-0 (1-0), pe FC Barcelona, in mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor. Barcelona a castigat prima mansa cu 3-0, dar echipa antrenata de Jurgen Klopp merge in ultimul act, pentru al doilea sezon consecutiv. Anul…

- Tenismanul german Alexander Zverev, cap de serie nr. 1, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Munchen, dotat cu premii totale de 524.340 de euro, dupa ce l-a invins miercuri in doua seturi, 7-5, 6-1, pe argentinianul Juan Ignacio Londero.In faza urmatoare a competitiei,…

Novak Djokovic (1 ATP), principalul favorit, s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo. Sârbul a cedat doar trei game-uri în disputa cu americanul Taylor Fritz (65 ATP), scor 6-3, 6-0.Partida a durat o ora și opt minute.

- Dupa eliminarea Petrei Kvitova, Simona Halep poate urca pe locul 2 in clasamentul WTA, daca o va invinge miercuri pe jucatoarea chineza Qiang Wang, locul 18 WTA. Daca se califica in finala de la Miami Open, Simona Halep revine pe locul 1 WTA. In finala, Simona Halep ar juca contra castigatoarei partidei…