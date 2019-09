Tânăr din Țigănești, candidat la titlul de “cel mai ghinionist hoț”

Tânăr din Țigănești, candidat la titlul de “cel mai ghinionist hoț” in Eveniment / on 10/09/2019 at 20:10 / Un tânăr de 22 de ani, din Țigănești, poate candida la titlul de “cel mai ghinionist hoț”, după ce s-a gandit să-și facă singur dreptate și… [citeste mai departe]