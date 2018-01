Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- Opera din Iasi ar putea avea propriul sau. Anuntul a fost facut in urma cu doar cateva minute de catre Liviu Dragnea in fata sediului PSD. Acum spectacolele Operei din Iasi se joaca la Teatrul National. Dragnea a spus ca se vor consturi in tara trei cladiri noi: pentru Opera din Iasi, pentru cea din…

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- Turneul Teatru Romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau, ajuns la cea de-a 5-a editie, continua si in acest an. Pentru inceput, Teatrul National "Mihai Eminescu" din Chisinau vine cu doua din cele mai recente premiere ale sale, una dintre acestea, Balamucul vesel va avea 3 premiere consecutive, la Chisinau…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau va juca doua dintre cele mai recente premiere ale sale pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti – „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, in regia lui Alexandru Cozub, pe 27 ianuarie, si „Balamucul vesel”, de S.T. Burke, in regia lui…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania la București, a recitat, luni, de ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, poezia ”Lacul”. Videoclipul postat de diplomat este filmat langa Ipotești, chiar in dreptul lacului nuferilor, care l-a inspirat pe Mihai Eminescu in scrierea poeziei. …

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a citit poezia 'Lacul', de Mihai Eminescu, langa Ipotesti, luni, de Ziua Culturii Nationale. Intr-o inregistrare video postata de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, Brummell explica unde se afla: langa Ipotesti, locul in care Mihai Eminescu a copilarit,…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, luni, ca le-a cerut politistilor locale sa aplice legea in cazul stapanilor de caini de lupta care nu respecta regulile privind deplasarea acestora in spatiul public. "Ca autoritate publica suntem obligati sa ne ocupam de animalele…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Premierul Mihai Tudose a spus ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului […]

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Iasi si Asociatia „Universul Prieteniei” Iasi organizeaza miercuri 17 ianuarie 2018, ora 14, evenimentul cultural „Stelele apun maret” pentru a marca implinirea a 168 ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale. Elevii scolii vor avea ocazia…

- Romania il identifica pe Mihai Eminescu, poetul tuturor romanilor, cu insași cultura sa. Este un gest important, un gest care certifica asumarea culturii romane prin reprezentantul ei cel mai de seama. Dincolo de simbol se afla Poetul. Și, dincolo de Poet, se afla omul. Teatrul Național din Timișoara,…

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Ctitorie a domnitorului român Ștefan cel Mare, Manastirea Putna din județul Suceava, România, a fost locul unei ceremonii impresionante în prima zi a anului 2018. Tineri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi România (ASCOR), care au participat la o tabara de iarna,…

- Amazon, cel mai mare comerciant online din lume, a inceput oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti. Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie în Bucureşti, România. Acest birou găzduieşte deja mai multe echipe de ingineri care lucrează…

- Vamesii din Moldova si Romania vor institui, in acest an, control comun in trei puncte de trecere a frontierei moldo-romane. Un proiect de acord, care ar permite acest lucru, a fost eleborat de autoritațile vamale de la Chișinau și expediat celor de la București.

- Romania se pregateste de Anul Centenarului. Monumente ce infatiseaza figuri marcante ale Marii Uniri, proiectii de filme istorice sau piese de teatru sunt cateva dintre proiectele propuse pentru 2018. In Capitala se vor construi mai multe ansambluri statuare ale marilor personalitati istorice din secolul…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

- Lantul de localuri 1 Minute, care face parte din portofoliul grupului francez Lagardere Travel Retail, a ajuns la 29 de unitati in Romania, mai exact in trei orase din tara - Bucuresti, Iasi si Sibiu.

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andreea Marin , prezentatoare emisiuni TVR (n. 1974); Anton Anton , inginer si politician PNL, f. ministru (n. 1949); Aurel (Lelut) Vasilescu , membru al formatiei de muzica “Compact” (n. 1955); Camelia Gavrila , f. viceprimar PNL al municipiului Iași (n. 1961);…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Cum s-au scumpit apartamentele la Cluj in ultimii ani Municipiul Cluj-Napoca este lider al topului valorilor de piața pentru apartamentele in bloc din marile orașe ale țarii, potrivit indicelui imobiliar realizat de Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR). Aici prețurile…

- EBEC Challenge este un foarte bun exemplu pentru a ilustra cele mai sus menționate. Evenimentul, aflat la ediția cu numarul 10, este o competiție inginereasca organizata de voluntarii BEST Cluj-Napoca pentru colegii lor, studenți ai Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Competiția din acest an este…

- Romfilatelia va introduce in circulatie, miercuri, marca postala 'In memoriam, Regele Mihai I (1921-2017)', cu valoarea nominala de 8 lei, ilustrand portretul si monograma Regelui, in semn de profund respect pentru ultimul rege al Romaniei, emisiunea fiind disponibila in magazinele Romfilatelia din…

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- Potrivit ANOFM, in evidente sunt inregistrate 19.198 locuri de munca, cele mai multe, respectiv 3.964, in Bucuresti. Peste o mie de locuri de munca sunt disponibile in judetele Arad – 1.969, Prahova – 1.646 si Sibiu – 1.154. Mai sunt posturi diisponibile in Timis – 841, Iasi – 677, Constanta – 653,…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Pretul apartamentelor din marile orașe Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, încep sa scada. În Cluj-Napoca, preturile apartamentelor au avut, luna trecuta, un avans de 0,1%, de la 1.446 la 1.447 de euro pe metru patrat util. Locuintele din blocurile vechi,…

- Oferta pentru cei interesati de un job in IT s-a dublat de la aproximativ 2.481 de anunturi la inceputul acestui an la 4.867 in prezent, in timp ce numarul candidatilor cu experienta in IT a ajuns la 358.700, potrivit datelor inregistrate pe portalul de recrutare BestJobs.eu. "Daca la inceput…

- Mobina Construct este o companie de constructii case din lemn din Suceava, ce iese in evidenta prin proiectele semnificative pe care le-a desfasurat de-a lungul timpului, atat in tara cat si in afara acesteia. Totul a inceput de la pasiunea pentru lemn si prelucrarea acestuia si de atunci…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, se arata intr-un comunicat al Executivului. Astfel, se dorește creșterea salariului minim brut pe țara la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Proiectul bugetului…

- Expozitie de fotografii cu sinagogi si temple evreiesti Sinagoga Mare din Iasi Foto: ro.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_Mare_din_Iași. Fotografii ale unor sinagogi si temple, obiecte ritualice din sinagoga sau ale unor edificii de cult distruse pot fi vazute…

- Aproape 7.000 de spectatori vor asista la concertele din Bucuresti (17 noiembrie), Iasi (doua spectacole, pe 18 noiembrie) si Constanta (19 noiembrie).Turneul este organizat de Asociatia Culturala Mall 4 Art, in colaborare cu Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa, sub egida…

- Protest inedit vineri dupa amiaza, intr-o școala din Ploiești. Cateva zeci de copii cu varste de 11 – 13 ani au ieșit in curtea școlii, in pauza dintre schimbul de dimineața și cel care invața dupa amaiza, pentru a-și cere drepturile. Nu sunt nemulțumiți de ce li se intampla in școala, ci vor sa atraga…

- Imaginea Federatiei Ruse in randul opiniei publice romanesti este, in mare parte, negativa. Un fapt ce se datoreaza, in special, experientelor istorice. De aceea, tot ce este livrat din partea Rusiei in Romania, cu exceptia culturii, este privit cu neincredere. Realitatea este ca mesajul transmis prin…

- Fostul deputat Gelu Vișan și fostul jurnalist și senator Sorin Roșca Stanescu au anunțat ca ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, ar urma sa fie schimbat din post. In locul sau va veni Elias Wexler, un roman nascut la Iași.