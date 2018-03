Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara, Subcarpați și Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana lanseaza Atelierul Identitate. Sunt patru module și un singur coordonator: Marius Andrei Alexe, mult mai cunoscut ca Bean MC.

- Rusia poate ajuta Marea Britanie in ancheta cu privire la otravirea unui fost agent dublu rus GRU si a fiicei sale in regat, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a catalogat insa drept ”propaganda” acuzatii cu privire la o eventuala implicare a Moscovei in aceasta otravire,…

- Incep inscrierile pentru invațamantul primar. Cererile de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 se pot depune incepand de joi, pana pe 26 marti. Cea de-a doua etap este programata in perioada 12 – 18 aprilie. “In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc…

- Liviu Pop a initiat un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi. „Consideram ca este necesara o interventie in sensul reglementarii nu doar a obligativitatii, dar si a unei sume minime pentru acordarea burselor, atat pentru a veni in sprijinul…

- Pe 1 martie, revista UNICA te așteapta la Atelierele de Idei Unica – ediția XXVII –, eveniment care are loc la ParkLake Shopping Center, de la ora 18:30. Cititoarele revistei prezente la noua ediție vor parte la o discuție placuta și interesanta despre frumusețe – din interior in exterior și in toate…

- Toate cuplurile au anumite tabieturi pe care le respecta cu precizie inainte de a se baga la somn. Indiferent ca este vorba de o ora sau de cateva minute, doar cuplurile fericite respecta anumite ritualuri.

- Un atelier de creatie unde copiii vor confectiona felicitari, martisoare si decoratiuni pentru Dtagobete si Martisor are loc sambata, 24 februarie, incepand cu ora 9.30, in foaierul salii de spectacole Barbu Stirbei.

- Alergarea pentru toți, pe plaja din Mamaia. Cu ocazia celei de-a cincea ediții, evenimentul sportiv internațional Maratonul Nisipului va cuprinde o noua cursa, cea de 5 km, adresata tuturor persoanelor care iși doresc sa alerge alaturi de cei dragi, dar se tem ca nu ar putea face fața curselor competitive.…

- Sacrificiile facute de Simona Halep la Australian Open, acolo unde a jucat accidentata intregul turneu, fiind aproape sa caștige trofeul, au repercusiuni grave asupra turneelor din aceasta perioada a anului. Dupa ce a ratat meciul de Fed Cup Romania-Canada și saptamana trecuta s-a retras accidentata…

- Avand in vedere unele materiale jurnalistice prezentate in ultimele zile, MAI face urmatoarele precizari: De-a lungul timpului, indiferent de numarul de angajați pe care Poliția Romana i-a avut la dispoziție, posturile de poliție comunale nu au avut niciodata program non-stop. Așadar, aceasta situație…

- Povestea vinde cel mai bine, e prima regula pe care o invața specialiștii in marketing și vanzari. Pe acest principiu se bazeaza, cel mai probabil, Consiliul Județean, care pregatește anul acesta un brand al județului.

- In aceasta dimineata, in jurul orei 3.30, pe strada Atelierelor, din municipiul Moinesti, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Este vorba despre un tanar de 18 ani, din orasul Comanesti, care a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat cu autoturismul intr-un stalp…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument, au declarat, pentru AGERPRES, surse din institutie, precizand ca certificatele "nu vor fi in forma materializata". "Pentru populatie o sa implementam…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a ajuns miercuri la un acord de principiu cu blocul conservator condus de Angela Merkel cu privire la distribuirea portofoliilor in viitorul guvern de la Berlin, este scena unor divergente interne legate de participarea la guvernare, noteaza vineri dpa.…

- Indiferent de varsta pe care-o ai, pielea are nevoie de o atenta ingrijire. Si pe langa produsele pe care le folosesti zi de zi, foarte bune sunt si uleiurile esentiale. Multe dintre ele au capacitatea de-a incetini procesul de imbatranire, prevenind astfel liniile fine, ridurile si petele care apar.

- Dupa ce in vara anului trecut și-a dat demisia din PNL Argeș, Olimpia Doru parea ca și-a luat ”la revedere” de la viața politica. Insa, nici nu a inceput bine anul ca fostul consilier județean a intrat intr-o noua formațiune politica. Este vorba despre cel mai nou partid: Romania Moderna și Demna, inființat…

- Ediția din acest an va avea șase categorii: Open, Under 19, Old Boys, Futsal, Under 19 Futsal și Fete. Pe 9 februarie se va da startul unei noi ediții a Winter Cup la fotbal in sala. In acest an, competiția va fi structurata pe șase categorii: Open, Under 19, Old boys, Futsal, Under 19 futsal, Fete-Open.…

- Declaratia edilului a intervenit dupa incidentul produs miercuri in zona aeroportului Otopeni, cand un taximetrist si-a amenintat clientii cu arma pe care o avea in autoturism. "Avem toleranta zero fata de astfel de fapte si amintesc atat taximetristilor, cat si patronilor firmelor de taxi…

- CCIA Timiș continua programul de informare și instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și naționale. In acest an, seria debuteaza cu un seminar privind relațiile de munca dintre angajați și angajatori și sanatatea și securitatea salariaților. Seminarul cu titlul generic…

- Inscrierile pentru sustinerea examenului de Bacalaureat in prima sesiune incep luni si dureaza pana pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice…

- Asher lanseaza un nou videoclip cu un mesaj pentru inimi: „Forever” este noua sa piesa care spune ca a crede in dragoste este tot ceea ce conteaza. Indiferent ca este impartașita, așteptata, mult visata sau pierduta, indiferent de etapele prin care trece, dragostea poate insemna eternitate („forever”).…

- La 4 ani de la anteriorul album, „Emergence”, Grimus revine cu materialul Unmanageable Species. Compus si inregistrat integral in Germania, in august 2017, Unmanageable Species contine 9 piese, toate in limba engleza, produse de Jan Kerscher. Despre material, Vali Rauca a declarat: "Unmanageable Species…

- Marti, 23 ianuarie, ora 14.00, la Teatrul National din Timisoara, va avea loc conferinta de presa dedicata concursului EUROVISION ROMANIA 2018 – a doua semifinala (Timisoara, 28 ianuarie 2018). Vor participa Doina Gradea, Director General Interimar TVR, Nicolae Robu, primar, municipiul Timisoara, un…

- Tony, fratele Ancuței Carcu, va fi condus pe ultimul drum peste doua zile, la Rebrișoara, slujba fiind oficiata de un sobor compus din 16 preoți. Rebrișoreanul și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație, petrecut inainte de Craciun in Tenerife.

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba a scos la concurs, pentru incadrare din sursa externa, 12 posturi vacante de ofiteri, agenti si de personal contractual. Inscrierile se efectueaza pana in data de 19 ianuarie, pentru posturile de ofiteri si agenti de politie si pana in data de 26 ianuarie, pentru…

- CinEd Romania 2018: Societatea Culturala NexT incepe sesiunile de formare pentru profesori și bibliotecari publici. Peste 3200 de elevi de gimnaziu și liceu au beneficiat de programul educațional in primii 2 ani de activitate CinEd, programul european de educație cinematografica pentru tineri, a ajuns…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului". "La sedinta de…

- Astfel, instituția scoate la concurs mai multe posturi de polițiști prin incadrarea directa de specialiști, reincadrare ofițer, incadrari directe agenți de poliție din sursa externa și recrutare personal contractual. „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor recruteaza candidați pentru concursul…

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Sony lanseaza bara de sunet compacta HT-SF200 cu 2.1 canale, care ofera o experiența audio cinematografica în propriul living, având în același timp un design elegant, fiind conceputa sa se armonizeze cu orice piesa de mobilier pe care este amplasata. Indiferent de filmul sau programul…

- Acer lanseaza display-ul de gaming Predator cu diagonala de 65 inci și tehnologie NVIDIA® G-SYNC™, introducând astfel ecranele mari în jocurile pe calculator. Imensul ecran de jocuri Predator se bazeaza pe aceleași specificații de vârf pe care predecesorii sai le prețuiesc…

- Romania TV informeaza ca Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care romanii pot beneficia de carți de identitate electronice. Aceste buletine electronice vor conține cip și amprenta. Potrivit sursei citate, de buletin vor putea beneficia și copiii sub 14 ani, in cazul in care parinții doresc.…

- Astfel, incepand de luni, 03 ianuarie 2018, persoanele interesate sa se alature efectivului de pompieri militari al ISU „Crisana” Bihor pot sa depuna cererile de inscriere la concursurile organizate pentru ocuparea a patru posturi vacante. ISU „Crisana” scoate la concurs, prin incadrare…

- HOROSCOP 2018 Cristina Demetrescu. Astrologul Cristina Demetrescu sustine ca anul 2018 nu va fi un an prea bun, fiind guvernat de cumpene, tensiuni si lucruri neintelese. Mai mult, in noul an va fi "cea mai importanta cumpana de la Revolutie". "Cumpana e determinata si pentru 2018 si 2019.…

- Igor Dodon a declarat ca era previzibil faptul ca marti, 2 ianuarie, Curtea Constitutionala (CC) va proceda ca si in cazul de numire in functie a ministrului Apararii, Eugen Sturza, atunci cand se va decide din nou chestiunea legata de interimatul functiei de presedinte al tarii, in urma refuzului sefului…

- Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. "Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm", este mesajul postat de jandarmi pe pagina de Facebook, pentru cei interesati de un loc de munca in Jandarmeria Romana.

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o informație care poate produce un adevarat cutremur pe scena politica. Jurnalistul susține ca cei de la UDMR au comandat un sondaj in randul electoratului fidel, iar rezultatele acestuia arata ca maghiarii nu sunt de acord cu asocierea dintre UDMR și coaliția PSD-ALDE.…

- Nașterea Domnului Iisus este un prilej de bucurie, o sarbatoare care strange toata familia in jurul mesei, cu multa voie buna, daruri, colinde și preparate culinare tradiționale, iar vedetele noastre nu fac excepție. Am stat de vorba cu acestea și am aflat unde-și petrec Craciunul, dar și ce tradiții…

- „Nu putem sta deoparte, asta e clar: am ferma convingere ca educația și cultura sunt prioritare pentru orice societate, pentru evoluție. Așa ca rolul nostru este cel al unei corabii cu panzele sus. Din seria de topicuri propuse de noi in perioada de redactare a dosarului de candidatura,…

- Voq.ro Carine lanseaza piesa si clipul “Magique” Dupa succesul colaborarii cu DJ Sava pentru piesa “Sea Lo Que Sea”, Carine lanseaza “Magique”, prima ei piesa din cariera solo, cu un videoclip senzual. Muzica si versurile sunt compuse de Luisa Luca, iar instrumentalul a fost creat de Florin Buzea, Alex…

- PIB-ul, mai mult ca oricare alt indicator, a ajuns sa echivaleze cu prosperitatea natio­nala si nivelul de trai. Acesta este folosit in diverse formule pentru a compara tarile intre ele si prezentul cu trecutul din punctul de vedere al evolutiei economice si al prosperitatii. Insa PIB-ul…

- Dupa ce a lansat Android Go, o versiune simplificata de Android Oreo pentru dispozitive cu mai putin de 1GB memorie RAM, Google completeaza oferta si cu versiuni „Lite” ale principalelor aplicatii oficiale, scrie go4it.ro.

- Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii a lansat Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, care are drept scop susținerea și dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. În cadrul conferinței de presa dedicata subiectului, ministrul Monica Babuc…

- Gigi Becali nu este indiferent la problemele oamenilor, iar cei care ii cer ajutorul nu primesc niciodata un refuz. Magda Coman este o tanara, care se afla in scaun cu rotile si are nevoie de o operatie, iar latifundiarul nu a ramas indiferent si s-a oferit sa o ajute.