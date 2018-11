Teatrul National din Timisoara a lansat proiectul "Iarna in Centenar", o platforma teatrala care, in Anul Centenar, ilustreaza evolutia si locul in care se afla astazi dramaturgia contemporana romaneasca, in ambele sale forme de exprimare: textul de teatru actual si rescrierea pentru scena a operelor literaturii. Selectate din repertoriul Teatrului National, spectacolele De ce iubim femeile dupa Mircea Cartarescu, Ce vine dupa de Mihai Ignat, Aeroport de stefan Caraman, M-am hotarat sa devin prost, adaptare de Antonella Cornici dupa romanul lui Martin Page, Vorbeste cu mine!, un spectacol de Ion-Ardeal…