Teatrul Naţional Bucureşti reclamă reducerea bugetului Teatrul National Bucuresti reclama reducerea bugetului Teatrul National din Bucuresti a anuntat ca este obligat sa-si restrânga activitatile, asemenea multor altor institutii de cultura, din cauza drasticelor restrângeri bugetare. Institutia a anuntat, într-un comunicat, ca pentru prima oara în istoria sa poate promite doar o singura premiera pentru stagiunea urmatoare. Managerul teatrului, Ion Caramitru, spune ca institutia se afla în fata unui faliment care tine de proasta gospodarire a întregului sistem financiar românesc.… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul ptr lotul 2 al autostrazii Sebes-Turda "nu se mai reziliaza" Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc (stg). Foto: Maria Mandita. Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, astazi, ca nu va mai rezilia contractul pentru construirea lotului 2 al autostrazii Sebes-Turda, dupa ce constructorul…

- CCR sesizata in privinta modificarii codurilor Penal si de Procedura Penala Curtea Constitutionala. Foto:Arhiva. Liberalii au anuntat joi, 25 aprilie, ca împreuna cu USR au depus o sesizare la Curtea Constitutionala în privinta codului penal si a celui de procedura…

- In legatura cu speculatiile aparute in spatiul public cu privire la circulara transmisa tuturor ordonatorilor principali de credite, Ministerul Finantelor Publice face urmatoarele precizari: In acest an, prin Legea bugetului de stat nr.50/2019, au fost asigurate sumele necesare platii drepturilor salariale…

- In urma cu trei luni am aprobat deblocarea fondului de excedent pentru a porni investițiile și pentru a caștiga timp, pana la votul bugetului, intarziat de catre guvernul PSD. Daca ar fi sa dam un nume bugetului pe anul acesta, i-am putea spune Bugetul Investițiilor. Investiții din fondul de excedent…

- In valoare de peste 1,4 miliarde de euro Consilierii PMB au votat, marti, proiectul care prevede aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti, valoarea acestuia fiind de aproape 6,8 miliarde de lei, adica peste 1,4 miliarde de euro. „Bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2019: peste 370 de…

- Sectiile de votare ptr europarlamentare vor fi anuntate pana pe 27 aprilie Lista finala a sectiilor de votare pentru alegerile europarlamentare din 26 mai urmeaza sa fie facuta publica, cel târziu, pe 27 aprilie, pentru ca data limita stabilita prin lege privind înfiintarea sectiilor…

- Victor Negrescu spune stop politizarii negocierilor privind ocuparea funcției de procuror - șef european. Negrescu susține ca discuțiile excesive risca sa politizeze instituția inca dinainte de inființare."Demersul unor politicieni PPE din Parlamentul European, de a politiza și astfel de a…

- Ion Iliescu, operat pe cord Ion Iliescu. Foto: Arhiva Agerpres. Fostul presedinte al României, Ion Iliescu, a fost supus în aceasta seara unei interventii chirurgicale la inima, la Institutul de Boli Cardiovasculare din capitala, cu rezultat final foarte bun, anunta managerul unitatii,…