- Teatrul Godot isi va relua activitatea in luna noiembrie a acestui an, in complexul Timpuri Noi Square, de pe Splaiul Unirii 165, dupa ce, in octombrie, anul trecut, si-a intrerupt activitatea in sediul din strada Blanari, unde activa din 2010, anunța news.ro.Spatiul nou Godot va avea o zona…

- Parada biciclistelor - editia a zecea - va avea loc in Capitala duminica dupa-amiaza, persoanele interesate sa participe fiind invitate, incepand cu ora 16,00, la Palatul Copiilor. Conform organizatorului, SkirtBike, parada va incepe la ora 17,00 iar traseul este Parcul Lumea Copiilor - bd.…

- F.T. Ieri dimineața, politistii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR au derulat doua randuri de percheziții in Prahova, fiind vizați pe de o parte evazioniștii fiscali, iar pe de alta parte – suspecții de tentativa de furt calificat. In primul caz, oamenii legii au descins…

- Însoțiți de parinți, micuții au venit în Parcul de distracții din Valea Trandafirilor unde a fost inaugurat Complexul multifuncțional care include un skatepark, terenuri de minifotbal, volei, baschet, badminton. Micuții sunt întâpinați la intrarea în parc de personajele…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu susține ca social - democrații ar putea sa nu iși aleaga o noua conducere pana in toamna acestui an. Opinia lui Stanescu vine in contradicție cu declarațiile șefei PSD Viorica Dancila.Citește și: ULTIMA ORA - O mașina a LUAT FOC in mers, in Capitala…

- Traficul rutier se va restrictiona sambata si duminica, intre orele 20,30 si 22,30, pe Bd. Unirii, segmentul cuprins intre Bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani), cu ocazia evenimentului "Simfonia Apei", ce va avea loc in Piata Unirii. Brigada Rutiera recomanda urmatoarele…

- Activitatea pe piata de spatii de birouri din Capitala a debutat cu rezultate moderate pe primul trimestru din 2019: o cerere totala de 105.000 mp, din care cererea neta reprezinta 29.000 mp, si un volum de livrari de 93.000 mp. Conform datelor...