Teatrul de Stat Constanta isi deschide stagiunea in acest weekend. Vezi care sunt spectacolele dedicate constantenilor

- Dupa spectacolul desfasurat sambata la Edificiul Roman cu Mozaic, ca un preambul sugestiv pentru unul dintre obiectivele principale ale institutiei noastre punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al judetului Teatrul de Stat Constanta TSC da startul in acest weekend stagiunii 2018 2019.…

- Teatrul de Stat Constanta, in parteneriat cu Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta organizeaza sambata, un colocviu intitulat "Noi forme de a spune vechile povesti, pentru public diferit". Evenimentul va avea lor la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, incepand cu ora 11.Colocviul…

- Cei mici și cei mari sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la Teatrul de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca la doua spectacole deosebite. Sambata, 29 septembrie, de la ora 11, se va juca „Szegeny... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mihaela Dragan, actrita romanca de etnie roma, a vorbit pentru podcastul Scena.ro, despre ce inseamna teatrul dedicat minoritatii rome in Romania si despre posibilitatile ca teatrul sa schimbe mentalitatile in acest sens.

- Constanțenii sunt invitați sambata, 15 septembrie, de la ora 20.30, la un spectacol unic de teatru, intitulat „Picaturi de istorie”. Proiectul este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și este organizat de Georgiana I. Rusu PFA. „Este un spectacol de teatru labirint, organizat in parteneriat…

- Festivalul Internațional Stradal WonderPuck, singurul festival din Transilvania dedicat exclusiv copiilor și familiilor acestora, își va desfașura cea de-a doua ediție la sfârșitul acestei saptamâni, în zilele de 14, 15 și 16 septembrie 2018. Cu aceasta ocazie,…

- Teatrul de Stat Constanta prezinta o premiera inainte de debutul oficial al stagiunii, care va avea loc la inceputul lunii octombrie. Este vorba despre un spectacol eveniment, care va incheia sambata, 8 septembrie, la ora 17, o manifestare a aromanilor Zilele culturii aromane. De aceea, spectacolul…

- Este unul dintre cele mai mari talente ale scenei constantene, dupa cum spun colegii de la Teatrul de Stat Constanta, care "exceleaza in rolurile comice, dar care a dovedit in repetate randuri ca si ar fi putut exploata mai mult resursele in directia tragiculuildquo;.Talentul sau, probat intr o multime…