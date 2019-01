Vineri, 18 ianuarie 2019, orele 19.00, brașovenii sunt așteptați la Centrul Cultural Reduta, la spectacolul „Șase lecții de dans in șase saptamani” de Richard Alfieri, premiera absoluta a acestei stagiuni. O montare altfel, cu o distribuție incantatoare, o regie proaspata și o coregrafie originala. Spectacolul ii are in distribuție pe actorii Victoria Cociaș, binecunoscuta publicului iubitor de film și teatru, din...